Анастасия просит помощи, чтобы пройти спасительное лечение от онкологии

Тело молодой женщины поражают метастазы.

Впервые Анастасия Ковалева узнала от врачей, что в ее груди растет злокачественная опухоль еще в 2018 году, но тогда лечение сработало и болезнь, пусть ненадолго, но отступила. Сейчас женщина просит о таком же шансе.

«С 2018 г. я лечу рак молочной железы, я прошла полноценное лечение (химиотерапию и облучение) и наступила долгожданная ремиссия. Но она была не долгой — всего 9 месяцев. С осени 2019 лечу рецидив, непрерывно. Всего за это время я прошла 40 курсов химиотерапии, у меня сейчас 4 стадия», — рассказывает свою историю Анастасия.

Сейчас у женщины метастазами поражены печень, легкие, кости, но ситуация ухудшается. «Два месяца назад обнаружили некроз челюсти (в связи с лечения бисфосфонаты такое бывает). После операции на челюсти, когда выдали часть кости, необходимо было пройти ряд обследований, среди которых МРТ головного мозга и случайно были обнаружены множественные метастазы в головной мозг», — рассказывает женщина.

Назначенное лечение покрывается не полностью, поэтому часть лекарств Настя должна покупать самостоятельно, на это ежемесячно нужно 35000 гривен.

«За три года лечения семья финансово истощена, пожалуйста, помогите собрать средства на облучение, подарите мне еще время на общение с детьми и семьей, я хочу жить, хочу выиграть еще время у этого рака», — просит Анастасия.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4991 4665 2969

КОВАЛЕВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА

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