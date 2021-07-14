Анатолия поразила меланома, которую можно преодолеть только дорогими лекарствами

В месяц требуется более 80 тысяч гривен на лечение.

Одну из самых агрессивных форм меланомы (рака кожи) диагностировали у Анатолия Малого в сентябре 2020 года, после удаления родинки. Такой вид рака крайне опасен, ведь за считанные месяцы дает метастазы в другие органы и, к сожалению, так случилось и в случае Анатолия.

«В январе 2021 врачи назначили комплекс препаратов, которые обладают способностью остановить распространения метастазов, а также блокируют мутантный ген, отвечающий за бесконтрольный разделение злокачественных клеток. Препараты необходимо принимать длительно», — рассказывает жена Анатолия.

Месяц такого лечения стоит почти 3000 долларов. «Лечение начато, лекарства в месяц куплены, но семье не справиться с такой суммой без поддержки. А останавливать лечение нельзя. Нам очень трудно, ведь кроме онкологии, в июне Анатолий перенес инфаркт — ему было проведено коронарное стентирование, в связи с чем он еще и постоянно принимает лекарства для поддержания сердца. Из-за длительного и дорогого лечения сбережения семьи исчерпаны, поэтому вынуждены обращаться ко всем неравнодушным людям. Помогите моему мужу продолжить лечение и вернуться к полноценной жизни», — просит жена Анатолия.

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Малая Елена Юрьевна (а)

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