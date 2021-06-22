Андрею врачи в Турции помогают преодолеть рак, который поразил его колено

Семья просит о финансовой поддержке.

Сейчас нужна немедленная операция по замене коленного сустава, чтобы продолжить спасать жизни молодого юноши из Хмельницкой области.

Что-то не то с своей ногой Андрей почувствовал еще весной 2020 года, затем начались боли в колене, которые все нарастали, поэтому пришлось обратиться к врачам. Тогда на снимках обнаружили новообразование на кости парня и предлагали операцию по ее удалению. Посоветовавшись семья решила отправить юношу на дальнейшее обследование и лечение в Турцию.

«Вся диагностика, лечение и оперативные вмешательства проводятся в Турции. В частности проводилась такая диагностика как биопсия опухоли, которая показала, что новообразования злокачественное, были выявлены метастазы в нижней парахилярной области нижней доли правого легкого, а также в нескольких лимфатических узлах», — рассказывают родные парня.

Начались предназначеные курсы химиотерапии, которые сработали — метастазы ушли, а рост опухоли остановился. Поэтому сейчас безотлагательно нужна операция, которая даст удалить опухоль вместе коленным суставом, на котором она образовалась.

«Пока метастазы отступили, нужно как можно быстрее заменить пораженный сустав на протез, так как время уже считается на неделе. Ориентировочная дата операции — 27-30 июня. Клиника предоставила реквизиты и стоимость такого хирургического вмешательства оценивается примерно в 490 ттысяч лир, то есть 50 000 долларов. Эта сумма является неподъемной для простой семьи учителей и единственного ребенка в семье. Операцию откладывать нельзя, потому что этот вид онкологии очень прогрессирующим и трудно поддается лечению», — добавляют родные юноши.

И отмечают, что врачи дают огромные шансы на выздоровление, если провести операцию вовремя, а также пройти дальнейшее лечение, поэтому просят о посильной помощи от каждого.

Реквизиты для помощи:

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Кулик Андрей Петрович

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Карточка ПриватБанка на доллары — 5168757417214451 Кулик Петр Владимирович (отец)

Карточка ПриватБанка на евро — 5168757417214519 Кулик Петр Владимирович (отец)

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