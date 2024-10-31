Антон нуждается в помощи неравнодушных, чтобы наконец сделать свои первые самостоятельные шаги

Антон родился раньше определенного срока, на 28 недель беременности, и это дало свои последствия. Мальчик не закричал, его сразу забрали в реанимацию. Пришлось спасать малыша не только врачам родильного дома. Страшные диагнозы у малыша только умножались.

“Состояние при поступлении тяжелое за счет дыхательных расстройств, микроциркуляторных нарушений, неврологической сиптоматики на фоне глубокой морфо-функциональной незрелости. На момент поступления энтерально не кормился. После всей долгой и тяжелой терапии, через два месяца мы наконец-то отправились домой и не могли насладиться нашим счастьем. Казалось все позади – теперь будет расти и крепнуть мой сынок. Но в декабре, в возрасте 5-ти месяцев у Антошки начал повышаться тонус – особенно в ногах, стянуло все тело”, — так вспоминает мама мальчика.

В сентябре 2010 года Антоши, в больнице г.Днепропетровска, была сделана куча обследований и осмотров и был установлен точный диагноз — ДЦП, спастическая диплегия. “В течение короткой жизни Антону проведено уже 6 ортопедических операций. Бессчетные курсы реабилитаций. Не стоит и не ходит самостоятельно, только с помощью ходунков”, – делится мама.

В сентябре этого года мальчику провели 7 операцию, которая дает надежду наконец-то окончательно встать на ноги, но после оперативного вмешательства нужна длительная и дорогостоящая реабилитация, а денег на нее у семьи не осталось. Без реабилитации все усилия просто будут напрасны.

“Последняя седьмая, сверхтяжёлая и сверхсложная операция на обеих ножках забрала у нашей семьи все финансовые возможности. Антоша будет три месяца в гипсах, прооперированные ноги за это время очень ослабеют. Отеки, боль, проблемы со сгибанием и разгибанием конечностей – это все ждет в послегипсовый период. Очень важно послеоперационный, после гипсовый период укрепление ослабленных мышц, улучшение подвижности суставов, стабилизация правильного положения тела, закрепление опыта самостоятельного стояния, ходьбы. С помощью квалифицированных реабилитологов и физиотерапевтических процедур постепенно улучшится состояние. Но это все стоит большие деньги”, – говорит мама ребята.

Женщина просит всех небезразличных помочь ей поставить сына на свои ноги и подарить уверенное будущее.

“От 6 лет Антон учит английский язык и свободно на нем разговаривает. Строит планы на дальнейшее обучение, но очень мешает отсутствие самостоятельно ходить. Для реабилитации нужны ортези дневные и ночные, стоят они более 50 тыс. гривен. Если бы сами смогли собрать средства на самое важное – реабилитацию и поставить сына на ножки – я бы не умоляла весь мир о помощи. Нет ничего страшнее — видеть мучения своего ребенка и не в силах ему помочь”, — добавляет мама Антона.

Реквизиты для помощи:

Номер карточек 4731219650844404

UA413052990000026206699669370

Счет получателя 2997913841

Назначение: Пополнение счета Доценко Юлия Валериевна