Анютка борется с раком уже два года, но лечение нужно продолжать

У девочки в животике образовалась злокачественная опухоль.

У Анны Приймич диагностирована нейробластома забрюшинного пространства 3 стадии, которую ребенку приходится лечить десятками химиотерапий. ТСН несколько лет назад уже рассказывала историю ребенка.

«6 марта 2017 года дочь пришла со школы с болью в животе, через сутки мы обратились к детскому врачу, сделали УЗИ, где было показано, что у Анечки весь живот в лимфоузлах. Позже оказалось, что это означало, что есть опухоль и метастазы по животу», - рассказывает мама Анюты.

Год лечения дался ребенку крайне трудно, и заставил опухоль уменьшиться лишь наполовину. Поэтому изнурительное лечение пришлось продолжать. Еще через полгода опухоль уменьшилась еще на два сантиметра. Семья получила надежду и начала сбор средств, с помощью добрых людей, чтобы повезли ребенка на зарубежное лечение. Но в мае 2020 года произошел третий рецидив.

Начали лечение в Украине, но опухоль не уменьшается, поэтому дальнейшее лечение должно уже продолжить за границей, где могут более тщательно изучить опухоль и в конце концов подобрать препараты, которые ее смогут уничтожить.

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"Турецкие врачи готовы взять Анечку на лечение. Клиника с Стамбула дала нам ответ, что будут лечить Анечку, и ждут нас там уже через 1 месяц. Прислали счет 55-60 тысяч долларов, но для первого раза и для первого лечения нам нужно собрать 35 тысяч долларов, мы должны эти средства собрать за один месяц", - рассказывают волонтеры, которые помогают вести сбор средств.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 5168 7574 0312 2189 Леся Орестовна Приймич

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