Артемка совсем не слышит и теряет шанс на восстановление, но слуховые аппараты могут это исправить

Ребенка также ждет усиленные реабилитации из-за диагноза ДЦП.

Артемка Лубинец родился преждевременно, только на 28 неделе, в марте 2020 года, а потому это потянуло риски для его жизни. За здоровье малыша боролись врачи реанимации, но настроили маму на самое худшее. Но малыш показал, что он настоящий борец и в конце концов угроза для жизни миновала.

«Я никогда не забуду день, когда Артема перевели в палату в отделении патологии, и мы уже были вместе, и мне разрешили быть с ним. Наконец я взяла сына тихонько и аккуратно на ручки, и прижала к себе, так как мы были на аппарате искусственного дыхания, был также зонд, (есть самостоятельно он не мог), это был один из невероятных дней жизни», — вспоминает мама Артемка.

Дальнейшая жизнь женщины и малыша превратилась в борьбу за счастливое будущее. «Только Темка научился сам дышать, есть, и набрал вес 2500, нас выписали домой. На тот момент я и подумать не могла, сколько пришлось всего пройти нам с сыном за 3 месяца в Сумах на выхаживании, и это еще не все!!! Последствия преждевременных родов сразу дали о себе знать: начались бесконечные поездки в больницу, мы наблюдали ретинопатию глаз, потом у нас диагностировали 2 кисты в голове огромных размеров - сейчас их объём 230 миллиметров, в результате диагноз ДЦП», — рассказывает мама мальчика.

Малыш в свои полтора годика до сих пор самостоятельно не сидит, не ползает, плохо удерживает голову. И как выяснилось недавно, получить все эти навыки ребенку будет значительно сложнее, ведь он не слышит.

«Как гром среди ясного неба снова мы услышали еще страшный диагноз — глухота. Правое ушко — 3 степень, левое — 4 степень, нам сказали время очень мало осталось, нужно срочно приобрести слуховые аппараты. Стоимость одного 80 тыс гривен, а нам нужно 2. Для нас эта сумма неподъемная, без помощи неравнодушных людей нам не справиться. Прошу, умоляю, дайте шанс Артёмке слышать мир», — просит мама малыша.

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Лубинец ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

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