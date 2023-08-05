Артурчику нужна поддержка неравнодушных, чтобы изменить его будущее

Артем Ловицкий родился преждевременно на 35 неделе беременности в тяжелом состоянии. Это повлекло за собой ряд тяжелых последствий – за счет незрелости дыхательных путей, началось гипоксически ишемическое поражение ЦНС, анемия, а еще был абсцесс в левой теменной части мозга.

Врачи сделали все возможное, чтобы минимизировать влияние этого на здоровье малыша, но пройти бесследно такие события не могли. “Проводилось медикаментозное лечение и отделение недоношенных в ОХМАТДИТе целых 3 месяцев. На сегодняшний день сыну 4 года. У него инвалидность, ДЦП, спастический тетрапарез. Структурная эпилепсия”, – рассказывает мама мальчика.

Она решила бороться с последствиями болезни, пытается дать ребенку необходимое лечение. Так от эпилепсии Артема подобрали лекарство из-за границы. А это позволило ему проходить реабилитацию, чтобы уменьшить проявления ДЦП. “Сын научился уже ходить у опоры с помощью. Начал понимать язык обращенный. Врачи и реабилитологи дают хорошие шансы моему сыну благодаря постоянным курсам реабилитации”, — рассказывает женщина.

Мама бы и рада проходить с сыном такие занятия, но вот финансово сама не вытягивает, поэтому решилась просить помощи у незнакомых людей.

“Я сына воспитываю сама, очень тяжелое финансовое положение. Мы получаем пенсию на ребенка, но тех средств не хватает нам даже на лекарства, потому что лекарства покупаем против эпилепсии за границей, они не зарегистрированы в Украине. Отец ребенка не участвует в воспитании и лечении от рождения. Буду благодарна вам за помощь собрать деньги на реабилитацию для сына. Мы очень нуждаемся в вашей помощи”, — просит мама Артемка.

Следующий курс для ребенка назначен уже на сентябрь, а стоит он неподъемный для мамы мальчика 32 000 гривен.

Реквизиты для помощи:

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