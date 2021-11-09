Авария изменила жизнь 26-летней Юлии, и ей снова приходится учиться жить

Девушка проходит реабилитацию, которая дает очень хорошие результаты.

Жизнь Юлии Ильницкой полностью изменила автомобильная авария, заставляющая сейчас молодую женщину снова учиться жить.

«9 августа 2021 года дочь ехала на автомобиле в Киев и попала в автомобильную аварию. Переломы позвонков, ушиб спинного мозга, множественные переломы костей лица, ушиб головного мозга, ушиб левого легкого, перелом левой руки – это не весь перечень последствий страшной аварии. Юля попала в больницу города Киева, где ей были проведены операции на позвоночнике и руке. Но, к сожалению, желаемого результата они не принесли. Юля только чуть-чуть начала двигать рукой, но не чувствует нижней части тела: таза и ног», — рассказывает отец молодой женщины.

Дальнейшая судьба Юлии была уже в руках реабилиатологов. Поэтому семья попросила помощи у родных и друзей, чтобы доставить Юлию к квалифицированным специалистам. Нескольконедельные занятия дали невиданный результат.

«Каждый день с Юлей занимаются реабилитологи, массажист, психолог, логопед, а также она посещает рисование. За три недели пребывания там уже есть заметные изменения. Юля пробует самостоятельно держать голову, поднимает две руки вверх, ест без помощи мамы, выполняет много разных физических нагрузок, хотя это все очень тяжело, однако, желание встать на ноги преодолевает все трудности. Еще раз убеждаюсь на сколько она сильна и держится изо всех сил, чтобы дальше жить полноценной жизнью», — рассказывают друзья.

Так что такая помощь для Юлии наиболее действенна, но и стоит она очень дорого, каждый день пребывания в клинике стоит почти 6 тысяч гривен. Семья потратила все имеющиеся средства. Даже думают менять реабилитационный центр, но это ставит под вопрос восстановление Юлии, поэтому они решились просить о помощи неравнодушных людей.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7451 0072 2377 Ильницкий Андрей

5168 7574 2035 2082 Ильницкая Алла

(евро) 5168 7451 0072 1635

(доллар) 5168 7451 0012 2054

Ильницкий Андрей

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