Барбара Стрейзанд пожертвовала на медицинскую помощь для Украины 240 тысяч долларов

Звезда постоянно помогает Украине с августа прошлого года.

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд пожертвовала на медицинскую помощь Украине 240 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба платформы UNITED 24.

На саммите годовщины глобальной инициативы координатор Ярослава Гресь передала министру здравоохранения Виктору Ляшко чек на почти четверть миллиона долларов от Стрейзанд. Она является одним из послов платформы для поддержки Украины.

Как известно, Барбара Стрейзанд постоянно помогает Украине с августа прошлого года.

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Напомним, иностранные партнеры в 2022 году предоставили Украине 495 миллиардов гривен на обеспечение приоритетных расходов через Целевой фонд Всемирного банка. Министерство финансов Украины обнародовало подробную информацию о расходах государственного бюджета.

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