Боец Валерий Дич мечтает о протезе, который позволит вернуться на фронт

Боец на псевдо Дальнобой потерял часть ноги под Бахмутом и после лечения и протезирования мужчина снова хочет в армию. Но для этого нужно собрать 450 тысяч гривен. Ради этого благотворители устроили в Киевской области спортивный фестиваль IRON EGGS.

На первый взгляд Валерий ничем не отличается от рядовых водителей, но водит он с протезом. Часть ноги Валерий потерял в аду под Бахмутом. Осенью прошлого года, когда заходил на позицию, наступил на мину. "Противопехотка, ПНК, простая противопехотка, она сразу отрывает стопу, она человека не убивает, просто калечит и все", — рассказывает мужчина.

Это его второе ранение. После первого, тогда обломок снаряда попал в спину. Валерий убежал из больницы раньше, потому что не мог долго лечиться, боялся подвести своих. Его подразделение тогда как раз заходило на передовую Харьковщину. “Написал расписку, что претензий нет, если швы разойдутся. Ну, там немного раньше снимали швы”, — вспоминает боец.

Спортивный фестиваль IRON EGGS - сбор на протез, который позволит вернуться на фронт

С такой ампутацией, говорит Валерий, теперь далеко не уйдешь. Но он хочет вернуться на передовую. Прежде всего, из-за сына, с которым еще 25 февраля 2022 года стал в строй нашего войска. А еще потому, что не может сидеть в тылу пока в стране война. Несмотря на такое сложное ранение, командир готов взять бойца обратно в подразделение. Даже должность есть – в группе, которая эвакуирует раненых. И хотя два года полномасштабной был на фронте противотанкистом, в мирной жизни работал водителем-дальнобойщиком. "Там тоже надо водителей, надо делать эвак, надо завозить ребят. Там тоже надо хорошие нервы иметь, не бояться. Уже страх исчез”, — убеждает Валерий.

Но это возможно только при условии, что у Валерия будет удобный протез. В мире его называют спортивным, а в Украине – сабля. На фронте он пользуется популярностью, потому что позволяет бегать и прыгать без ущерба для позвоночника.

В мире его называют спортивным, а в Украине – сабля

"Это протез для бега. Специальная сабля, рассчитанная для высоких нагрузок. Обеспечивающая высокую мобильность и безопасный бег для пациента”, — рассказывают протезисты.

В "Украпротезе", где помогают Валерию вернуться в войско, нашли такую мобильную ногу в Британии. У нас обещают собрать и подогнать размеры. Осталось – рассчитаться за заказ, а это 450 тысяч гривен.

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