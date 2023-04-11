Богданчику нужна операция, которая радикально изменит его жизнь

9-летний Благой Богдан из-за преждевременного рождения получил ряд диагнозов, с которыми придется ему бороться всю жизнь.

Малыш не дышал, когда появился на свет с весом всего в 1250 граммов. Его сразу доставили в реанимацию, где началась борьба за его жизнь. “Моего мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Я плакала, постоянно плакала. У меня родился сын, но я не могу поделиться ни с кем радостью, потому что не знаю, что будет дальше. Я боюсь. Время посещения – 2 раза в день. Я приходила и стояла над ним, повторяя слова: «Живи, только живи!», – рассказывает о своих воспоминаниях мама Богдана Руслана.

Уговоры мамы будто бы были услышаны ребенком, со своими неурядицами, но малыш начал дышать сам уже на пятый день жизни, однако из больницы его смогли выписать еще через полтора месяца. "Мы вместе лежали в палате интенсивной терапии, я училась ухаживать за таким маленьким мальчиком весом 1250 г. Через полтора месяца нас выписали, и в весе 2000 г. Боня впервые увидел свой дом", — вспоминает Руслана.

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Но это были только первые испытания, которые выпали на долю малыша и его родителей. Уже через год у Богдана констатируют диагноз ДЦП. “Врачи сказали, что он не будет ни ходить, ни стоять и вообще будет лежать, как овощ. Что мы молодые родители и можем родить другого, здорового ребенка, а этого лучше бы сдать в специальный интернат. К тому времени я уже была сильной и говорила, что никогда не сдамся, что мой сын будет жить нормальной жизнью и добьется очень много”, — говорит Руслана.

С тех пор с ребенком часто занимались, и это давало свои результаты. “Мы начали разные виды реабилитации: массаж, ЛФК, иппотерапия, дельфинотерапия, гидромассаж, лечебные грязи, бассейн. Все это помогло Богдану развиваться и стать сильным! Но много результата уносит его спастика. Мышцы ног находятся в постоянном тонусе”, — рассказывает мама о выводах медиков.

Изменить ситуацию может операция – селективно дорсальная ризотомия. Кроме того, понадобится ортопедическая операция, чтобы выровнять левую ножку и опустить ее на пятку.

Семья решилась на операцию в США у врача, который уже более 30 лет проводит такие оперативные вмешательства. Большую сумму из нужных 50 тысяч долларов семья уже собрали, а это более 36 тысяч. К тому же нужны средства и на перелет и на проживание в США. “Мне уже тяжело поднимать Богдана, когда сажаю в коляску или на кровать, или когда помогаю ему принять ванную. Он растет и время идет против него. Без этой операции мышцы ног начнут процесс атрофии и мы уже не сможем на полноценную жизнь без инвалидной коляски”, — убеждает мама.

Операция назначена уже на конец мая, так что времени на сбор остальной суммы маловато. Родные ребенка умоляют о возможности помочь.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149499120930167

Монобанк 4441114400817977

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