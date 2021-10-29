Более 100 тысяч гривен нужны на операцию для Любви

Дочь женщины умоляет помочь собрать необходимую сумму.

Петрусенко Любовь уже некоторое живет на обезболивающих уколах, которые помогают не чувствовать страшную боль, когда она сидит, ходит, или даже лежит. Женщина передвигается благодаря костылям, а все потому, что имеет недостатки позвоночника.

Диагноз Любви: спондилолистез L4-L5, синдром конского хвоста, болевой синдром. Такой диагноз удалось установить только киевским медикам, к которым обратилась женщина после диагностики в своем родном городе, а затем в областном центре.

«В Киеве поставили правильный диагноз и назначили хирургическое вмешательство. Если не сделать операцию, то моя мама не сможет ходить, с каждым днем ей становится хуже, может парализовать ей ноги. Сейчас все ее лечение — это обезболивающие уколы. Ей делали блокады, капельницы, и много различных обезболивающих, но все зря, ничего не помогало», — рассказывает дочь женщины.

Врачи советуют при таких обстоятельствах не тянуть с операцией, но финансирование в государственной клинике не покрывает всех расходов, семье нужно оплатить все оборудование, которое будет использоваться во время операции, а это более 100 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7574 2987 6339 Петрусенко Любовь Ивановна

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