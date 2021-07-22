Более 120 тысяч гривен нужны Юлии на операцию

Искривление позвоночника девушки уже угрожает ее здоровью.

Склярова Юлия вынуждена просить чужих людей помочь ей собрать средства на операцию на позвоночнике, которую надо провести немедленно.

Сколиоз у девушки обнаружили в 12 лет и уж на третьей стадии. Искривление было настолько сильным, что все назначенные процедуры — массажи, плавание, корсет, реабилитационная гимнастика, не слишком помогли. Болезнь начала прогрессировать.

«Никто не понимал серьезность этой ситуации. Мы были брошены сами на свое усмотрение. Денег вечно не хватало, но мы продолжали искать выход безоперационного вмешательства. Мы боялись операции. Я боялась операции», — рассказывает девушка.

Сейчас Юля уже студента в искривление позвоночника прогрессировало до 4 стадии и это уже ставит под угрозу не только ее здоровье, но и жизнь, так как вместе со смещением позвоночника, смещают и органы и начинают неправильно функционировать.

«У меня сейчас очень непростой период жизни. Такие обстоятельства, что нужно срочно сделать операцию на позвоночнике из-за прогрессирующего сколиоза 4 степени. Теперь я не боюсь и принимаю этот факт, если не сделать в ближайшее время операцию, то внутренние органы не смогут полноценно функционировать. Уже сейчас мне трудно дышать. Я не могу жить полноценной жизнью», — рассказывает Юля.

Такая операция будет стоить более 125 000 гривен. Для девушки студентки и ее мамы, которая работает школьной учительницей, такая сумма недостижима. Поэтому Юля решилась просить помощи у чужих ей людей.

«Буду благодарна каждому неравнодушному за финансовую помощь», — говорит Юля.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7573 7209 0334

Склярова Юлия Сергеевна

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