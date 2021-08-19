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Более 15 тысяч долларов нужно на операцию Даниэллы, которая поможет "расковать" ее тело

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Более 15 тысяч долларов нужно на операцию Даниэллы, которая поможет "расковать" ее тело

Девочка в свои 14 лет так и не сделала самостоятельных шагов из-за сильной спастики.

Даниэлла Жовтобрюхова от рождения преодолевает диагноз ДЦП, спастический тетрапатез, умственная отсталость средней степени, расходящееся косоглазие, частичная атрофия зрительного нерва.

«Регулярно проходили реабилитации, как в центрах так и дома, ЛФК, бассейн, психолог, логопед, тенотомия рук и ног, инъекции препарата Диспорт, Ботокс, иппотерапия, санаторно-курортное лечение. Но до сих пор Даночка самостоятельно не сидит, себя не обслуживает, самостоятельно не ходит, но может хоть и трудно, двигаться с моей полной поддержкой и координацией. Говорит, но речь немного не четкая, девочка контактная, очень любит книги, но, к сожалению, самостоятельно читать не может шрифт из-за плохого зрения», — рассказывает мама девочки.

Женщина мечтает, что ребенок станет более самостоятельным, что прогресс в заболеваниях дочери остановится и ради этого ищет все возможные пути помощи ребенку.

«На прошлой неделе у нас состоялась консультация с израильским врачом относительно операции — селективная дорзальная ризотомия (SDR) и мы получили дополнительные подтверждения о целесообразности и эффективности SDR в нашей ситуации. Обещают достаточно хороший результат. Эта операция лишает гипертонуса мышц ножек на всю жизнь и как показывает практика, то у большинства пациентов происходит снижение тонуса в руках, спине, мышцах лица, но с последующей активной физической реабилитацией. Ведь ДЦП — это тотальная спастичность тела, не дает нормально развиваться», — рассказывает мама девочки.

Это большой шанс для Даниэллы на получение новых самостоятельных навыков и свободы движения. Такой шанс нельзя упустить еще и потому, что израильский специалист прилетит в Украину на проведение операционного вмешательства, поэтому сумма на лечение будет значительно меньше, но и она недостижима для семьи, которая уже много лет все финансы направляет на оплату реабилитации ребенка.

«13000 долларов — оплата израильской команде врачей и 70 000 гривен в Киевской институт нейрохирургии, где будет проведена операция. Оперативное вмешательство запланировано на начало октября. Прошу поддержать нас в этой сложной ситуации», — просит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк:

5168 7427 2796 0191 Дзюба Наталья Николаевна

https://www.facebook.com/groups/374772667372633

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