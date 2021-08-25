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Более 200 тысяч гривен нужны Ирине, чтобы получить шанс на выздоровление

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Более 200 тысяч гривен нужны Ирине, чтобы получить шанс на выздоровление

Женщина борется с тяжелой онкологией.

Только дорогая иммунотерапия может спасти жизнь Ирины Фогель, которая борется с раком желудка с лета 2020 года.

«Лечение началось в октябре 2020 года, курсы химиотерапии каждые 2 недели. Мама прошла 13 химиотерапии, результат и положительная динамика. Сейчас врачи рекомендуют поменять протокол лечения с добавлением таргетных препаратов для блокирования кровотока очагов в печени, чтобы не получилось быстрого рецидива», — рассказывает дочь Ирины Катя.

Цена одного курса до 65 000 гривен, а  врачи рекомендуют не менее 4 курса. «Нам нужно собрать 260 тыс. грн. Это большие деньги для нашей семьи», — добавляет Екатерина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк  4149 4393 1092 3085

Монобанк 5375 4141 1984 4750

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