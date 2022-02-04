Более 60 тысяч гривен нужна Мирославу ежемесячно, чтобы не дать онкологии шанса прогрессировать

С лекарством мужчина получает вполне привычную жизнь.

Каждые 28 дней семье Мирослава Уздыгана приходится покупать дорогой препарат, чтобы мужчина мог жить и хотя бы иногда забывать о тяжелой стадии рака, которая замерла в его организме.

«В конце 2019 года появился странный кашель, не проходивший ни днем, ни ночью. Начали искать помощи по больницам Владимир-Волынский, Луцка, Киева. Лишь в июне 2020 года нам установили неутешительный диагноз в НИР — аденокарцинома правого легкого с множественными метастазами в левую, 4 стадия, неоперабельный (слишком большая площадь поражения). Итак, началась химия. В это время умирает отец Мирослава, рак пищевода. Это сильно подкосило его, резко пошла отрицательная динамика, и нам отказали в дальнейшем лечении в Киеве», – рассказывает супруга Мирослава.

Тогда семья стала искать новые пути лечения. По совету львовских медиков, где посоветовали препарат-таргент, начался новый этап.

"Препарат сдерживает рост опухоли, защищает от распространения метастазов, в частности защищает головной мозг. Этот препарат не входит в государственные закупки, поэтому мы вынуждены его покупать сами. Принимать его нужно пожизненно или до наступления резистентности в организме. То есть каждый день, каждые 12 часов. Упаковки достаточно на 28 дней. Прогноз выживания 5 лет и более, как даст Бог. Уже 16 месяцев его принимает Мирослав, чувствует себя отлично, внешне ничем не отличается от здоровых людей. Каждые полгода проходим КТ, показывающее положительную динамику", — добавляет жена.

Мирославу удалось попасть в программу от производителя препарата, поэтому цену приходится платить неполную, но это все равно более 65 тысяч гривен. Сумма очень большая для обычной украинской семьи.

«Когда закончились все домашние сбережения, летом начала просить помощи через соцсети, обращаться в информагентства. Благодаря этим благотворительным пожертвованиям от небезразличных людей мы и выкупаем каждую очередную упаковку. Но все труднее и труднее это делать, потому что время такое неуверенное. Я сама уже не справляюсь, потому и прошу у вас помощи», – просит жена Мирослава.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка

4149 4991 4237 0442

Уздыган Мирослав Иванович

Карта ПриватБанка

5168 7554 7183 3240

Уздыган Светлана Владимировна (жена)