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Более 80 тысяч гривен нужны на операцию маленького Адама

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Более 80 тысяч гривен нужны на операцию маленького Адама

Она должна хотя бы немножко улучшить состояние ребенка и лишить боли.

Адам Явицкий появился на свет, как тогда казалось, вполне здоровым малышом. Но через 20 дней у него начались сильные судороги, которые пришлось останавливать уже в реанимации.

«За 29 дней реанимации в городе Мукачево делали различные обследования, обнаружили, что у малыша было внутриутробное инфицирование. И так до года мы почти не выходили из больницы — реанимация, неврология, инфекционное, улучшений не было», — вспоминает мама мальчика.

Адама направили во львовский «Охматдет», чтобы подобрать лечение, которое даст улучшение состояния мальчика, но усилия и местных врачей оказались недостаточными. У ребенка также диагностировали — ДЦП, спастический тетрапарез, атрофию зрительных нервов (слепоту), микроцефалию, дистрофию.

«В 2019 году мы поехали в Австрию на лечение, там были более месяца. Делали полностью обследование, подбирали препараты, в которых ребенку становилось лучше, почти 8 месяцев состояние было стабильное», — рассказывает мама малыша.

Это позволило начать реабилитацию, но успех в лечении была не продолжительным. Препараты эпилепсии перестали действовать, приступы возобновились, а с ней и спастика, которая сжимает мышцы малыша и наносит сильную боль.

«За последние 3 месяца состояние критическое, почти ни одной спокойной минуты, постоянно плачет, кричит от ужасной боли, его тело скручивает, спазмирует, уже перепробовали все возможные медикаменты, ничего не помогает, поэтому остановились на операции», — рассказывает мама мальчика.

Ребенку показана селективная дорзальная ризотомия, которая должна уменьшить спазмирование мышц, тело ребенка несколько расслабится. Такую операцию могут проводить лишь незначительное количество врачей в Украине. Поэтому цена такой операции достаточно дорога. А особенно для одинокой мамы из закарпатского поселка.

«Готовимся к операции, но у меня нет средств, так как отец детей погиб. И уже почти более 60000 гривен потрачено за последние 3 месяца лечения», — говорит мама Адама и очень надеется, что неравнодушные люди помогут ей улучшить состояние малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149629386212609- гривны

4731219120285212- доллар

5168742729438907- евро

ЯВИЦКАЯ ИВАННА ИВАНОВНА

https://www.facebook.com/groups/893464217706496

Дата публикации
Просмотры
104
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