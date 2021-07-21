Более трех лет Саше искали донора костного мозга и вот сейчас есть шанс на проведение трансплантации

Малыш это все время прожил в больнице Италии, а сейчас находится в стерильном боксе.

Обычно истории детей, нуждающихся в спасительной трансплантации костного мозга, очень похожи между собой, но случай 5-летнего Сашу почти уникальный. ДНК ребенка настолько особенное, что ему долгие годы не могли найти "двойника" среди доноров по всему миру и это все время он прожил в больнице, и сейчас едва ли не единственный шанс на выздоровление. Каждый из нас может помочь мальчику наконец выйти из стен больницы и вернуться домой.

Саша Рожок родился с редким генетическим заболеванием — синдром Костмана, во время которого костный мозг не вырабатывает клетки, которые отвечают за борьбу с инфекциями. Поэтому болезнь лишила ребенка иммунитета.

С таким диагнозом ребенка спасали с помощью препаратов, которые должны стимулировать выработку недостающих клеток. Но они оказались слабыми в случае малыша.

«Из-за постоянных рецидивирующих инфекций и сложные хирургические вмешательства в 2018 году врачи решили, что ребенку нужна трансплантация костного мозга от неродственного донора», — рассказывают родные мальчика.

Тогда столь необходимую трансплантации согласилась провести в Италии, но оказалось, что во всем международном реестре доноров костного мозга нет никакого совместного к ДНК ребенка донора. «Почти три года продолжались поиски, и результат, к сожалению, не было. Все это время мальчик продолжал болеть, кроме того появился риск превращения болезни в лейкоз. Чтобы не допустить этого итальянские врачи решили делать трансплантацию от одного из родителей, которые подходили ребенку только частично», — рассказывают родственники малыша.

За это время ему сделали 4 родственные пересадки, к сожалению безуспешно. Оказалось, что у мальчика антитела к клеткам как мамы так и отца, его организм раз за разом отталкивает родительский костный мозг.

А с 1 марта 2021 г. и до сих пор Саша с мамой вынужденно закрыты в стерильном боксе отделения онкогематологии итальянской клиники. Когда родители почти потеряли надежду, появился шанс — в одном из международных банков пуповинной крови нашелся материал, соответствующий ДНК мальчика. Поэтому сейчас появилась возможность провести столь необходимую трансплантацию.

«Стоимость транспортировки материала в итальянской клиники и проведения пятой трансплантации составляет 40 000 евро. Для маленького Саши это единственная возможность выжить. Его собственный костный мозг не вырабатывает никаких клеток крови и не способен восстановиться, родители не смогут донорами, а ждать другую возможность совсем нет времени», — добавляют волонтеры о состоянии ребенка.

Родители вместе с итальянскими врачами обращаются к украинцам с просьбой помочь мальчику получить шанс на жизнь, ведь большую часть средств на это уже собрали, поэтому осталось совсем немного.

Реквизиты для помощи:

Монобанк грн. (Рожок Александр папа) 5375 4114 0575 8264

ПРИВАТБАНК грн. (Рожок Александр папа) 5168 7453 0216 9500

АЛЬФА БАНК грн. (Рожок Александр папа) 5472 7612 5203 8794

или

АЛЬФА БАНК Euro (Рожок Александр папа) 5472 7632 5100 4801

Банк: АО "Альфа-Банк"

Получатель: АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РОЖОК

IBAN: UA583003460000026208901331807

Валюта: EUR

Код получателя: 2815106333

Больше информации и реквизитов https://oleksandr-rozhok.adbbox.com/

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