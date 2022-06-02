Болезнь отнимает способность ходить и дышать: маленький Максим нуждается в помощи

Папа мальчика помогает ВСУ. Теперь в помощи нуждается его сын. Стоимость лечения – 2 миллиона долларов.

Каждый шаг для маленького Максима, как маленькая победа. Благодаря врачам, мальчик начал ходить на втором году жизни.

"Почти в течение года мы не могли диагностировать в Украине в чем проблема, почему он не может ходить. Мы обращались к разным врачам во Львове, нам предлагали реабилитацию, но она не давала своих плодов", — рассказал отец малыша.

Все изменилось с 24 февраля с началом полномасштабной войны. Спасаясь от опасности семья уехала в соседнюю Польшу, именно там врачи установили диагноз. У Максимки спинально-мышечная атрофия – недуг, быстро приводящий к потере способности двигаться, а впоследствии и дышать. Спасти жизнь может только дорогостоящий укол.

"Чем быстрее мы сможем его получить, тем лучше будет для Максима. Тем меньше мотонейронов погибнет и он не будет терять те, которые уже есть. Поэтому у нас борьба за жизнь каждую секунду. Чем быстрее мы получим этот укол, тем лучше будет для Максима", – сказал отец мальчика.

Чтобы спасти жизнь Максима, нужно собрать почти 2 миллиона долларов. Такую сумму объявили врачи в Арабских Эмиратах. Там маленького мальчика согласились принять на лечение. Чтобы собрать средства, у семьи меньше 90 дней. Позже стоимость укола может измениться.

"Иногда видит, что другие детки бегают, он так же хочет бегать, хочет в мячик играть с ними, но нет возможности. Он сделает несколько шагов и, если какое-то неравенство будет, препятствие, он падает", — добавил мужчина.

Папа Максима Петр – инвалид второй группы. Год назад он пережил страшное ДТП и проходит курс реабилитации. Передвигаясь на костылях, мужчина помогает украинской армии. Петр занимается поиском и доставкой авто в Украину для бойцов на передовой и понимает, как сложно украинцам помогать финансово во время войны.

"Очень трудно достучаться до людей за границей, потому что есть языковой барьер. Мы собираем в Америке, Польше, но там нет такого эффекта как в Украине. Основной наш сбор – это Украина. Конечно, мы понимаем, что идет война и это сложно для нас всех", – говорит он.

Сейчас родные маленького Максима надеются на чудо. Присоединиться к сбору и спасти мальчика может каждый из нас. Каждая гривна может оказаться спасительной.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375414100914612

Получатель: Кирик Петр Петрович

ПриватБанк 5168752011777789

Получатель: Кирик Петр Петрович