Борьба Натали с онкологией продолжается уже 9 лет: женщина просит о помощи

Женщина уже вынуждена просить помощи у совершенно незнакомых людей

О своей болезни Наталья узнала едва ли не в самые счастливые мгновения своей жизни — она была беременной и проходила плановое обследование, во время которого врачи ошеломили — у нее аденокарцинома прямой кишки.

«Так как уже было 6 месяцев беременности, я не могла убить долгожданного ребенка. Врачи разрешили доносить. В июне 2012 года я родила младшего сына. А дальше, как в страшном сне: 2 курса облучения и ужасная операция — удалили прямую кишку и весь толстый кишечник, сделали постоянный вывод стомы. Пришлось научиться снова не только ходить, но и жить иначе. Я не могла себе представить, как можно жить, заниматься семейными делами, когда у тебя содержимое кишечника круглосуточно следует в мешочек, который прикреплен к животу», — рассказывает женщина.

Наталье пришлось собраться, ведь у нее был на руках маленький сын и а еще старший, которые нуждались в маме. Поэтому она решилась на борьбу. «Мой муж Игорь не бросил меня, он работал и работает за компьютером день и ночь, без выходных и отпусков, чтобы помочь мне встать на ноги и растить детей. Мне очень нужно жить ради детей. Я не сдаюсь. Своим упорством я часто завожу врачей в тупик. Вроде уже все, но нет... я снова приехала на проверку. Благодаря спорту и индивидуальным тренировкам с отличным тренером я окрепла, смогла на даче выращивать экологически чистые продукты для нашей семьи. Я не сдаюсь! Но и рак не сдается», — рассказывает женщина.

За эти годы у Натальи было 6 операций, 18 химиотерапий, и сейчас начали активно атаковать метастазы, поэтому лечение нужно усилить.

Хочу сказать всем огромное спасибо. Всем тем, кто со мной уже год. Благодаря вам с сентября 2020 года получилось собрать ... Опубликовано Lashyna Natalya пятницу, 23 июля 2021

«К сожалению, моя болезнь не отступила, метастазы в голове и шее начали подрастать. Метастаз в шее давит на трахею, что затрудняет дыхание, на голосовые связки, из-за чего голос очень хриплый и разговаривать очень больно. Метастазы в голове не большие, но вызывают большие отеки мозга. Их нужно срочно убирать, но лечение стоит бешеных денег ... Предварительно решили облучить голову, небольшой перерыв, облучить шею. Это позволит уменьшить или полностью убрать метастазы (я очень надеюсь на этот вариант)», — рассказывает женщина.

Врачи настаивают и на прохождении таргетной химии. «Все 8 лет родственники и друзья семьи помогают, кто чем может. Денег нужно все больше, своими силами уже не справляемся. На каждый курс таргетной химиотерапии нужны около 45000-50000 грн. Предварительно онкологи говорят о необходимости проведения 10 курсов химиотерапии. Не хочу думать, что это конец! Сыновья такие маленькие, им так еще нужна мама. Я очень прошу всех вас, по возможности, помочь нашей семье в борьбе с этим врагом. Помогите, пожалуйста, не стесняйтесь маленьких сумм. Каждая копейка отдельно это не много, но если их объединить ... Вместе мы сможем справится», — уверена женщина.

Реквизиты для помощи:

Номер карты Приватбанк

4149 4991 4293 1540

Лашина НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

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