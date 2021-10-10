Братики Ваня и Даня могут получить полноценную жизнь благодаря благотворительной помощи

Мальчики нуждаются в усиленном лечении

Двойняшки Иван и Даниил Дроздовы родились преждевременно на 30 неделе беременности. Поэтому малыши были маленькие и слабые, их состояние было тяжелым - дыхательная недостаточность, на 7 день жизни - легочное кровотечение, переливание компонентов крови. Мальчики были постоянно на аппарате искусственной вентиляции легких, позже детей спасали трахеостомами.

"Маленькими шагами мы преодолели трахеостомы. Мальчишки были деканулированы - сняты трубки: Иван - в ноябре 2016, а Даниил - в августе 2017 года. Но из-за длительного пребывания на аппаратах ИВЛ (6 месяцев) также трахеостомы в горлышках, наши детки потеряли много в развитии. У двух сыночков диагноз - спастический тетрапарез, задержка психо-речевого и стато-кинетического развития. Сейчас каждые два-три месяца надо ложиться на реабилитацию, между лечением надо проходить курсы массажа и ЛФК", - рассказывает мама мальчиков.

Врачи дают хорошие прогнозы, что при правильной и своевременной реабилитации, есть большие шансы на выздоровление. Лечение длительное и дорогое, но родители не могут самостоятельно оплатить лечение сразу двух малышей.

"Никогда не думала, что мне придется просить помощи у друзей и совершенно незнакомых людей на лечение своих детей, решиться на это было непросто... Но мы как родители должны сделать все возможное и невозможное, чтобы поставить их на ножки", - говорит мама мальчиков.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка: 5168 7453 0310 2641

Дроздова Наталья

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