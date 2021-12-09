Братья Паша и Данил очень нуждаются в дорогостоящей реабилитации

Малышам нужна усиленная реабилитация.

Братики-двойняшки Паша и Данил родились в мае 2018 года в Харьковском перинатальном центре. Малыши появились на свет преждевременно, на 31 неделе, и поэтому даже не смогли самостоятельно сделать свои первые вдохи.

«Родились мои сыночки весом 1300 кг, 18 дней провели в реанимации на ИВЛ. Обоим поставили диагноз порок сердца, но Паше срочно понадобилась операция, порок сердца очень влиял на легкие, малыш не справлялся и не дышал, к тому же, было двухстороннее воспаление, очень много слизи в легких, затем был стационар. Почти 2 месяца малыши боролись за свою жизнь», - вспоминает мама мальчиков.

Врачам и маме удалось выходить детей с помощью сильных лекарств, антибиотиков и конечно это повлияло на здоровье детей.

«Каждому из них необходима реабилитация, которая стоит значительных средств. Мои сыночки не разговаривают, у них задержка психоречевого развития, один из сыночков перенес ещё одну операцию по урологии, по гипоспадии, второй этап перенесли из-за кароновируса, необходимо корректировать уретру. Также необходимы занятия с логопедом ,психологом, плавание и ипотерапия, массаж, сейчас работать не могу. Очень прошу помочь и не оставаться равнодушными, малыши - настоящие борцы, они борются за свою жизнь каждый день. В семье нет больших доходов, да и все запасы уже исчерпаны. Помогите моим детям», - просит мама мальчиков.

Реквизиты для помощи:

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