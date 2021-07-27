Через недейственную химиотерапию Иванне назначили дорогостоящее лечение, которое может спасти ее жизнь

Лечение нужно начать немедленно, но таких средств у семьи нет.

Уже два года Романюк Иванна из Хмельницкой области живет в страхе за свою жизнь, потому что все это время продолжается лечение от Лимфоми Ходжкина, которую ей диагностировали в 19 лет.

Но сразу начать лечение девушке не смогли, ведь болезнь поразила печень и химиотерапия была бы в ее случае смертельной. Поэтому врачи должны сначала подобрать правильное лечение, чтобы восстановить печень, но этого не удавалось пока девушка не обратилась в частную клинику, где исследования проводили с помощью немецких лабораторий.

После установленного диагноза и стабилизации состояния печени, началось лечение онкологии. «Было 6 курсов химиотерапии (12 химиотерапии). Билирубин стал в норму и мое состояние улучшилось. После чего было 20 лучевой терапии. Верили и надеяться, что все будет хорошо, но несмотря на лечение увеличилось поражения костного мозга, новые образования в легочных и на шее», — рассказывает Иванна.

Врачи изменили стратегию лечения, но это также не помогло. Болезнь не реагировала на химиотерапию. Поэтому сейчас врачи советуют лечение, которое должно сработать, но оно очень дорогое. «Нужно делать аутотрансплантацию костного мозга, но чтобы ее сделать нужно быть в ремиссии, а у меня, к сожалению, болезнь очень активная и агрессивная, на нее не действует химиотерапия. Нужно пройти курсы таргетной химиотерапии, которые очень дорогие. Я и моя семья просим материальной помощи на лечение, ведь нужна более миллиона гривен», — говорит Иванна.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168757411495379 Романюк Иванна

или

5168755447885639 Романюк Людмила (мать)

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