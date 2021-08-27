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Чтобы избежать трансплантации легких, Вике нужно срочное лечение

Чтобы избежать трансплантации легких, Вике нужно срочное лечение

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Чтобы избежать трансплантации легких, Вике нужно срочное лечение

Больше 20 тысяч евро еще нужно заплатить за помощь иностранных врачей.

Уже четыре месяца семья Романенко живет в страхе за жизнь своей дочери Вики. У девочки обнаружили редкую болезнь Ослера Ранд Вебера (сосудистое заболевание), которая поразила легкие девочки.

Украинские врачи советуют провести трансплантацию легких, если состояние девочки будет и дальше ухудшаться. Но родители решили не ждать ухудшения и обратились за помощью к зарубежным специалистам.

«Барселона нам предлагала удалить часть легкого, потому что другого выхода они не видят. Когда я начала рассылать документы еще по другим клиниках, нам ответили, что такую ​​операцию категорически в нашем случае проводить нельзя, потому что она только ухудшит состояние ребенка, так как у нас поражения легких мольформациями уже на 15% и поражены оба легких. Нас согласилась взять клиника в Израиле, а остальные отказали - очень редкая патология », - говорит мама девочки.

Из-за того, что случай редкий, клиника выставила счет в 50 000 долларов, и семья уже собрала половину сумму, а вот остальные взять негде. Девочку уже доставили в Израиль, поэтому терять времени со сбором оставшейся суммы нельзя.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк - 4149 4991 4354 1744 Романенко Анна

https://www.facebook.com/groups/436885480338578/

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