Даниэль бежал с семьей от войны, потерял от рака маму и сам вынужден преодолевать онкологию

Судьба 10-летнего мальчика подготовила ему крайне много неприятностей.

Последние годы жизни семьи Андросов имели так много тяжелых испытаний, что им хочется прокричать "Хватит!". Но пока тяжелая ситуация продолжаются и родные уже не справляются самостоятельно, поэтому просят о поддержке добрых людей, которые откликнутся на их просьбы.

«Наша семья в прямом смысле слова сбежала от войны. Наш дом разорвало от вражеской мины, когда штурмовали Донецкий аэропорт. Мы приехали в Киев, было очень трудно, потому что мы были не местные. Впоследствии все стало налаживаться, но счастье было недолгим. В один день мой брат Даниэль пришел из школы и начал жаловаться на боль в ножке, мы повезли его в больницу и нам сказали, что у него перелом, положили гипс и отправили домой, но со временем становилось только хуже. Мы повезли его в другую больницу на консультацию, где сделав повторный рентген, нам сообщили, что есть подозрение на опухоль», — рассказывает 19-летний брат мальчика Антон.

К сожалению, такой диагноз подтвердился, к тому же стало известно, что новообразования злокачественное и впереди у мальчика длительное и утомительное лечение. «В Национальном институт рака поставили диагноз остеогенная саркома G3 в верхней трети левой большеберцовой кости 15.12.2020, на тот момент моему брату было всего лишь 9 лет. Сейчас мы прошли 6 блоков предоперационной химиотерапии, но лечение не очень помогло, пришлось вместе с опухолью ампутировать ножку», — добавляет Антон.

Ко всему этому у мамы мальчиков тоже диагностировали онкологию, и женщина понимала, что лечение двух семья не потянет, поэтому отказалась от лечения, чтобы средств хватило на спасение жизни Даниэля. «Она отказалась лечится так как не могла оставить брата одного, и средств на дорогостоящее лечение не было, все финансы шли на лечение Даниэля. Мама умерла 3 месяца назад, мы с сестрой остались присматривать за братьями. Сейчас я лежу в больнице с братом», — рассказывает Антон.

Семье сейчас трудно даже обеспечивать себя самым необходимым, на лечение средств не хватает вообще. Им взялись помочь волонтеры, да и этого мало. Испытаний слишком много.

«Даниэлю осталось 8 блоков химиотерапии, если на контрольном КТ все будет хорошо. Я вынужден просить финансовой помощи у людей на лечение брата, еду и оплату жилья. Даниэль очень слаб после операции и ему нужна сейчас инвалидная коляска на время, у нас нет возможности купить. Большая просьба в финансовой поддержке моего брата, помогите нам пройти блоки химиотерапии. Стоимость оного блока — около 25000 грн, то есть в целом для спасения жизни Даниэля нужно 200000 грн. Надеюсь, что найдутся такие люди, которым будет небезразлична судьба брата», — надеется Антон.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7554 5335 4207

АНДРОСОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ

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