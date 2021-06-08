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Денис вынужден просить о финансовой помощи, чтобы побороть смертельную болезнь

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Денис вынужден просить о финансовой помощи, чтобы побороть смертельную болезнь

На лечение требуется более 800 тысяч гривен.

Денис Матвиенко был шокирован, когда зимой этого года узнал от врачей, что имеет рак кожи, который уже успел дать метастазы даже в мозг.

Врачи были единодушны, что шанс на жизнь может подарили только новейшее лечение таргетной терапии, которое должно продолжаться как минимум год и непрерывно.

Семье Дениса удалось своими силами собрать средства на первые три месяца лечения и, как показывают исследования, оно действует. Размер метастаз в мозге уменьшился, болезнь отступает, а значит терапию нужно обязательно продолжать. Но есть одно из главных условий — средства на препараты, их совсем не осталось.

«Нужно еще около 810,000 гривен на продолжение лечения, которое нельзя прекращать, так как опухоли в головном мозге и печени продолжат разрастаться, а это приведет к смерти. Я обращаюсь к вам, потому что вы — моя последняя надежда на спасение», — говорит Денис.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4731219611850250

Матвиенко Денис Иванович