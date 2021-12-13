Десятки тысяч гривен нужны на постоянные курсы реабилитации для Дамира

Семья мальчика пытается лишить ребенка последствий диагноза ДЦП.

У мамы Дамира во время его вынашивания проявился синдром, при котором организм женщины не способен адаптироваться к беременности. Поэтому малыш родился очень преждевременно – только на 30 неделе и это потянуло за собой тяжелые последствия – начались проблемы с легкими.

«В реанимации перенес двустороннюю пневмонию, на 10 день жизни у Дамирки обнаружили перивентрикулярную лейкомаляцию (форма поражения белого вещества полушарий головного мозга у детей ), приведшую к диагнозу ДЦП, двойная гемиплегия», – рассказывает мама мальчика.

Семья пытается заниматься, чтобы уменьшить последствия диагноза, и это дает свои положительные результаты. «Мы постоянно проходим курсы реабилитации, массаж, ЛФК, занятия с логопедом, дефектологом, психологом и многими другими специалистами. Наблюдается позитивная динамика. Но в силу сильной спастичности реабилитация нам необходима постоянно. Нам необходимо десятки тысяч гривен на курсы реабилитации», – рассказывает мама мальчика и просит о помощи у неравнодушных людей.

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Пазий Марина Станиславовна