Дианке нужна операция на позвоночнике, чтобы исправить тяжелую деформацию

На операцию нужно почти 300 000 гривен.

14-летняя Дианка всю свою жизнь просидела в инвалидной коляске из-за диагноза ДЦП, который сковывал ее тело и не давал возможности научиться самостоятельно ходить. Годы сиденья очень сказались на позвонках девочки, начали деформироваться и сейчас ось позвоночника иногда имеет отклонения от 21 до 92 градусов.

Врачи констатируют, что никоим образом такую сильную деформацию исправить нельзя кроме как оперативного вмешательства, во время которого ребенку будут исправлять искривленные позвонки с помощью специальной конструкции.

«Перед операцией ее ждет еще растяжка позвоночника, а после того операция, будут ставить пластины, чтобы зафиксировать позвоночник. Диана хорошая, умный ребенок, но из-за деформации спины ей трудно сидеть и если ее сейчас не исправить, то начнутся проблемы с внутренними органами так как деформируется и грудная клетка», — рассказывает мама Дианки.

Такую операцию могут провести специалисты в столице, но вот закупить все необходимое для нее семье Дианки придется самостоятельно. На это потребуется около 300 000 гривен.

Женщина очень надеется, что история ее дочери не останется незамеченной и найдутся отзывчивые люди, которые помогут собрать такую огромную для ее семьи сумму на лечение дочери.

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Горбаль ЛИЛИЯ АНДРЕЕВНА

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