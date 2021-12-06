Длительная реабилитация может подарить Тимуру полноценную жизнь

Родители просят помочь собрать средства на лечение сына

Тимуру из-за преждевременного рождения в два года поставили диагноз ДЦП в виде спастического стойкого тетрапареза, более выраженного в нижних конечностях, с задержкой психо-речевого развития, с нарушением статики и походки.

«Тимур родился с крохотным весом 1,300 кг преждевременно, на 30 неделе, и был в очень тяжелом состоянии. Врачи не давали никакого шанса на жизнь и только разводили руками. Тимур не дышал самостоятельно, поэтому долго находился в реанимации, и это повлекло за собой тяжелые последствия в здоровье ребенка. Дома мы занимаемся массажами, ЛФК, посещаем врачей. Тимур начал проходить реабилитации и появились сдвиги. Медленно, но уверенно», – рассказывает мама малыша.

Сейчас Тимур научился ползать, ходить на высоких коленях, стоять без поддержки. Врачи видят хорошую перспективу в его развитии, но для этого нужны ежедневные занятия, чтобы ребенок смог полноценно, самостоятельно развиваться. Он нуждается в реабилитации 4-5 раз в год, и каждый день имеет большое значение. Но родителям не по силам оплатить нужные курсы самостоятельно.

«Помогите, пожалуйста, нашему сыночку научится ходить самостоятельно. Каждая реабилитация – это ступень вверх. И я как мама, конечно же хочу видеть своего ребенка здоровым и счастливым, который также сможет бегать как и его сверстники. Мы очень любим нашего сына, но у нас нет таких средств. Хотим попросить вашу помощь для прохождения реабилитации. Средств постоянно не хватает. Помогите сделать еще один шаг к выздоровлению нашего ребенка! Мы будем очень благодарны», – просит мама Тимура.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4731 2191 2158 0850

Монобанк 5375 4114 0611 2990

Дриманова Светлана Сергеевна

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