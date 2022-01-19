До 100 тысяч долларов нужно собрать семье Артемчика, чтобы спасти ребенку жизнь

До 100 тысяч долларов нужно собрать семье Артемчика, чтобы спасти ребенку жизнь

Ребёнка лечат в Турции, где клиники выставляют счета в десятки тысяч долларов.

Артем Ткач незадолго до нового года оказался в турецкой больнице, где ему предстоит одолеть тяжелое заболевание крови.

«Мы начали лечение еще с 2017 года, и тогда у нас был диагноз: тромбоцитопеническая пурпура, которую мы долго лечили, а когда состояние ребенка стабилизировали, нас отпускали домой. В связи с наводнением мы проходили контроль по месту жительства. А осенью 2021 года ребенок переболел COVID и впоследствии начал жаловаться, что болит левая ножка, мы снова по больницам. Снова долгое лечение, но не долечив ножку и с температурой нас выписали из больницы и сказали, что у нас плохие анализы крови», – рассказывает мама ребенка.

С пониманием тяжести ситуации родители обратились к врачам области, там назначили дополнительные обследования, которые показали, что нужны уже специалисты из столицы.

«Начались пункция за пункцией, трепан-биопсия, много разных колб с кровью, которые отправляли в лаборатории, капали лекарство от тромбоцитов. Неделями ожидая результата мы были в больнице в Черновцах, и где-то в первых числах декабря нам сообщили точный диагноз – миелодиспластический синдром RAEBII, нуждающийся в пересадке костного мозга», — рассказывает мама мальчика.

Родители решили, что хотят проводить ее вне Украины и связались с клиниками в Турции. Уже через несколько дней, имея на руках только деньги на первое время, они прибыли к врачу в Анталии.

«20.12.21 нам назначают первое медикаментозное лечение, и назначают еще пункцию из подвздошной кости, дополнительные обследования крови. Через 4 дня узнаем, что кроме нашего диагноза, есть еще гепатит С. Врачи говорят, что пока не пролечим гепатит и не стабилизируем состояние, о пересадке речь не идет, а это значит, что мы с каждым днем теряем шанс на жизнь», — говорит мама.

⛔⛔НОВОСТИ⛔⛔ Сегодня снова на контроле показателей крови. Между вливанием тромбоцитарной массы и контрольными... Опубликовано Русланой КуташПонедельник, 17 января 2022 г.

Но опускать руки сейчас они не могут себе позволить. Так что срочно начали лечение. Денежные средства, которые были с собой уменьшаются на тысячи долларов сразу. Но лечение только началось, сама трансплантация от несемейного донора будет стоить в Турции до 100 тысяч долларов. Семья в отчаянии и просит помочь со сбором.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

МФО банка: 305299

№ карты 5168757425691781

Получатель платежа ТКАЧ МАЙЯ ВАСИЛИВНА

IBAN: UA023052990262006400924288099

Счет получателя: 262006400924288099

РНОКПП получателя: 3258414128