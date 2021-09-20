Дообследование и реабилитация крайне необходимы для Ванечка

Ребенок должен тяжелым трудом добиваться тех навыков, которые его ровесники получают от рождения.

Рождения Вани было окутано грустью для родителей, так как мальчик родился преждевременно со своей сестренкой, которая уже было не живой, а за жизнь Вани началась немедленная борьба. Которая продолжается уже почти 4 года.

«Я плакала от счастья, когда узнала о долгожданной беременности, а тем более, когда на первом УЗИ показало двойню, счастью не было предела. Беременность протекала тяжело, токсикоз не давал ни есть, ни спать, постоянно были угрозы прерывания. Но мысль о малышах радовала и давала силы... Радость была недолгой, на 31 неделе беременности меня в срочном порядке прокесерили, девочка родилась мертвой, а с Ваней началась борьба за жизнь», — рассказывает мама малыша.

Ваня был очень крохотный, не мог сам дышать, к тому же произошло кровоизлияние в мозг, и это все вместе повлияло на его будущее.

«Каждые 1,5 — 2 месяца мы лежали в больнице, болезненные уколы, массажи, ЛФК мы проходили с мнением, что это в последний раз, но нет... В 10 месяцев нам поставили диагноз ДЦП, спастика, задержка развития. И началось постоянные реабилитационные центры, реабилитологи. Дается все это достаточно тяжело, Ваня плачет непрестанно все часы реабилитации, а у мамы душа рвется смотреть на все это», — добавляет женщина.

Но для Вани реабилитации — это шанс на полноценную жизнь, где он сможет ходить. Родители мальчика постоянно ищут лучших реабилитологов. Все усилия не напрасны, несмотря на неутешительные прогнозы — Ваня научился сидеть, пытается ползать. Благодаря постоянным занятиям с психологом, логопедом Ваня начал говорить.

«Но спастика возвращается и поэтому нужно постоянно заниматься, хотя бы один раз в 2-3 месяца, а еще поддерживая препараты для развития. А еще нам нужно дообследование для Ваня, сделать ночную ЭЭГ, которая стоит не меньше, чем одна реабилитация. Везде нужны деньги. Я долго колебалась просить или нет, но страх о том, что я не смогу поставить своего сына на ножки, и нам не за что ехать на реабилитацию ... Я все же решилась, и прошу Вас о помощи», — просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

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Счет получателя: 26202904823742

РНУКПН получателя: 3209409685

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Клецы ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА



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