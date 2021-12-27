Дорогое лечение помогает Наталье жить и она просит о поддержке

Случай Натальи доказывает, что плановые обследования очень важны даже при здоровом образе жизни, когда ничего не беспокоит.

Дорогое лечение новейшими препаратами может подарить жизнь Наталье Красильниковой и женщина просит помочь их купить.

«Мне 47 лет, у меня рак яичников 4 стадии с множественными метастазами в печени. Узнала я об этом случайно, меня ничего не беспокоило. Я занималась спортом, вела здоровый образ жизни. Правильное питание, интервальное голодание, фитнесс дважды в неделю и дважды в неделю пробежки более 5 км», — рассказывает Наталья.

Однажды у нее появились нехарактерные выделения, и это заставило обратиться к врачам. На УЗИ врачи обнаружили опухоль больших размеров, врачи были удивлены, что женщина ее не чувствовала.

«Я не знала, как успеть что-то сделать, но понимала, что я умираю. Моя мама умерла от рака, когда мне было 12. Это было еще то испытание для нее, полгода не поднималась. И последние 14 дней без воды и еды. Конечно, доза морфина была для нее мала, но в то время была проблема с этим. (Смотрю что и сейчас с этим тоже проблематично). Так она очень страдала. Я подумала себе, что если со мной такое произойдет, лучше не жить, чтобы так не мучиться. Но оно произошло, генетическая мутация, BRCI 1, ничего об этом, конечно же, я не знала. Но я вела здоровый образ жизни, так не могла даже предположить такого», — рассказывает о своих ощущениях Наталья, когда узнала о своей болезни.

В столицу женщина поехала на обследование и врачи ошеломляли все новыми и новыми нелестными диагнозами.

«Сдаю онкомаркер – под 900, прохожу МРТ, а там читать страшно, метастазы и в печени, и в легких, и в лимфоузлах. УЗИ печени катастрофа. Зонд сделала, пишут много полипов. Колоноскопия – тоже полип, и как опухоль. Состояние мое ухудшилось. К моменту первой химии, я уже не могла сходить в туалет, опухоль передавливала кишечник. После установления диагноза мне назначили лечение через месяц и две недели», — рассказывает Наталья.

Женщине из-за таких прогнозов пришлось готовиться к худшему, пока не появилось назначение на препараты, которые заставляют организм самостоятельно бороться с болезнью. Как только началось такое лечение, опухоль уменьшилась в размерах вдвое. Наталья перенесла операцию и 8 химий.

«Операцию я делала у другого врача. Надо было сменить врача раньше, но незнание и страх сделали свое дело. После препарата опухоль уменьшилась вдвое. Спасибо моему дорогому онкологу, что уговорила меня сделать операцию. Сделали мне циторедукцию. Сейчас есть возможность жить и лечиться, потому прошу помощи. Так как жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Тем более что лечение мне помогает», — говорит женщина.

Реквизиты для помощи:

Гривна 5168 7554 3754 9997

КРАСИЛЬНИКОВАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА