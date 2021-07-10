Дорогостоящая операция нужна Веронике, чтобы исправить недостаток ножки

Девочка сейчас может ходить благодаря специальной обуви.

Вероничка с самого своего рождения имеет недостаток ножки, который рос вместе с ней все эти два года и сейчас достигла того состояния, что исправить ее может только оперативное вмешательство.

Диагноз девочки: Врожденная аномалия развития правовой нижней конечности, нарушение формирования проксимального отдела бедра и тазобедренного сустава, укорочение правой нижней конечности. Проще говоря у ребенка одно бедро короче другого на 10 см, поэтому она не может передвигаться без специальной обуви (ортезы).

«Это врожденная болезнь. Причина - в сбое генов, лечение пока не проводилось никакой. Врачи говорят, разное, но мы нашли врача, который берется за наше лечение, у него большой опыт лечения таких болезней», — рассказывает папа девочки.

Сейчас единственное возможное лечение — это операции, ее будут проводить по мере того, как будет расти ребенок. Поэтому процесс будет длительным.

«Необходимо делать операцию, так как это может вызвать другие болезни: искривление позвоночника, косолапие и тд. Лечение будет проводиться с применением аппаратов фиксации Веклич», — добавляет мужчина.

Сама операция и аппарат, который будут ставить на ножку будет стоить семье более 200 000 гривен, а еще им нужны средства на пребывание в клинике и сопутствующие расходы, поэтому счет превышает 270 000 гривен.

Такая сумма для обычной украинской семьи из небольшого городка на Харьковщине очень большая и самостоятельно им не собрать ее и за годы, а столько времени нет, потому что недостаток лишь усиливаться. Поэтому сейчас родные просят присоединиться к сбору средств, чтобы провести операцию как можно скорее.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168757376525616

ЯВДОШЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

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