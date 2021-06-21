Дорогостоящее обследование и реабилитация нужны для маленькой Анечки

Отчаяние заставляет маму девочки обратиться за помощью

Для маленькой Анны очень важна реабилитация, а еще обследование, но маме девочки не хватает средств, чтобы все оплатить, поэтому она призывает неравнодушных присоединиться к сбору средств.

«Мне очень трудно вас просить, но не вижу другого выхода, прошу помощи на реабилитацию свои дочери Вегерак Анны. Аня записана на ночной видеомониторинг в клинике, а затем должна начаться реабилитация в Киеве в одном из центров. На обследование я за год накопили средства, но на Пасху мы попали в стационар, и все деньги пошли на МРТ, анализы и лечение», — рассказывает мама девочки.

Ночной мониторинг для Анечки крайне важен, так как судороги становятся агрессивнее, а значит назначенное ранее лечение уже не действует и нужно его скорректировать, чтобы болезнь не приносила страдания ребенку. Потому что девочка натерпелась страданий и боли с самого рождения.

«Аня родилась недоношенной на 31 неделе с весом 1500, тогда возник двусторонний пневмоторакс (скопление воздуха сжимали легкие), а как следствие произошел кровоизлияние в мозге, который тоже не увидели вовремя. Поэтому диагноз дочери — мультикистозная трансформация головного мозга, оперированная приобретенная гидроцефалия, спастический тетрапарез, псевдобульбарный синдром, в 2,6 года добавилась симптоматическая эпилепсия», — с отчаянием говорит мама.

Девочка пережила две сложнейшие операции в институте нейрохирургии. Несмотря на страшные прогнозы ребенок начал понемногу развиваться, но судороги приостановили развитие и Аня так и не научилась ходить самостоятельно.

«Почти весь 2019 мы провели в стационарах Украины, запретили малейшие физические нагрузки. А в 2020 начался карантин, который не позволил никуда ездить. Сейчас Аню берут на реабилитацию. Получили разрешение от нейрохирурга. Одно препятствие — деньги. Стоимость ЭЭГ 9.400, а реабилитации - 19.400. Это огромные деньги, я воспитываю ребенка одна, только на лекарства ежемесячно нужно 5000, чтобы сдерживать судороги», — говорит женщина.

Врачи утверждают, что в случае Анны, есть все шансы на вполне полноценное будущее, с самостоятельными шагами и не только, поэтому мама девочки решилась просить о помощи. «Как мне не тяжело, но я должна просить деньги. Постоянное лечение не дает возможности что-то отложить... Будем очень благодарны за помощь», — добавляет мама Анечки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7574 3040 6571

ВЕГЕРАК ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

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