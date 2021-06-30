Два года борьбы оказалось недостаточно, чтобы преодолеть онкологию: Ольга просит о помощи

Лечение теперь будет таргетной терапией.

Гребенюк Ольга уже более двух лет борется с раком кишечника и вынуждена просить финансовой помощи на продолжение лечения.

«В 2019 была сделана операция по удалению опухоли в прямой кишке (диагноз: Аденокарцинома прямой кишки рТ3NI2MOG2). С тех пор прошла курс радиотерапии и 8 химиотерапии. Казалось бы все самое страшное позади, но 8 сентября 2020 года после проверочного КТ, врачи снова поставили страшный диагноз: Первично-множественные метахронность карциномы. Аденокарцинома хвоста поджелудочной железы с T3NIMIG2. Множественное вторичное поражение печени», — рассказывает Ольга.

Тогда лечение происходило уже не только в государственных учреждениях, но и в частных. «С 5 октября 2020 годы каждые две недели Оли вливали дорогую высокодозную химиотерапию. Но беда постучала в дом после очередного КТ. К нашему букету добавился еще один страшный диагноз: Правосторонний уретерогидронефроз. Олег изменили протокол химии и вливания химии было каждую неделю. Ей сделали стентирование мочеточника. Но болезнь не отступает, а мы не сдаемся», — рассказывает подруга женщины.

Теперь Ольге назначена таргетная терапия, которая блокирует опухолевый рост. Один сеанс такой терапии с анализами стоит 30000 грн. Таких нужно минимум четыре. «За 2 года борьбы наши ресурсы, к сожалению, исчерпаны. Поэтому мы снова просим помощи, дорога каждая минута! Оля — молодая симпатичная девушка, которая хочет жить, находиться рядом со своими детьми, смотреть как они растут, радоваться их успехам. Мы будем благодарны за каждую гривну», — добавляет подруга Оли.

Реквизиты для помощи:

Номер карты ПриватБанка

4149 4991 1237 4333

Гребенюк Ольга Николаевна

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