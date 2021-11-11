Две крохотные сестренки Настя и Вероника нуждаются в помощи

Девочки имеют определенные изъяны, которые приходится устранять.

На 10 неделе беременности мама двойняшек Насти и Вероники узнала, что ее крохи развиваются в одной плаценте вместо двух, поэтому ее предупредили, что такая беременность может быть не простой, и для здоровья детей это может иметь последствия. Поэтому мама девочек тщательно выполняли все указания врачей, но это мало сработало, уже на 27 неделе беременности детей пришлось спасать кесаревым сечением.

«Дети родились весом 760 грамм Настя, и 1120 - Вероника. Их сразу забрали в реанимацию, и началась длительная борьба за их жизнь», – вспоминает мама девочек.

Судьбы детей разделились, но каждый имел свою борьбу. Вероника имела характерные для недоношенных детей проблемы с глазами, ее часто оперировали. Ребенок перенес 6 операций на глазах, но сейчас у него сохранена только светореакция, ребенок не видит.

А вот Настя провела в реанимации 3,5 месяца на аппарате искусственной вентиляции легких. У ребенка пострадало не только зрение, но и слух «Чудом выжила, и стала сама дышать, но еще 3 месяца сохранялась кислозависимость от маски. После реанимации перевезли в Днепр на выхаживание в отделение патологии. 18 июня выписали домой и мы поняли, что она не реагирует на звуки. Поехали в Киев на обследование, и оказалось, что нужны слуховые аппараты. А в августе были прооперированы глаза, сейчас в очках с линзами +13, надеемся, что впоследствии зрение станет лучше», — добавляет женщина.

Здравствуйте дорогие наши Волшебники ♥️ Мы вернулись с поездки в Киев к неврологу ❗ У нас очень плохие новости Все... Опубликовано Дарьей Салютиной Понедельник, 1 ноября 2021 г.

Девочки наблюдаются у невролога, проходят лечение, реабилитации, но им 11 месяцев, а голову они толком не держат, не переворачиваются, рассказывает мама. Детям советуют курсы в реабилитационных центрах, чтобы дать им толчок развития.

"Все реабилитации очень дорогие, а наша семья исчерпала все свои финансовые возможности, первые 7 месяцев тянули сами все, но ресурсы закончились и вынуждены просить о помощи для спасения наших детей", — говорит мама девочек.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7451 0256 2367 САЛЮТИНА ДАРЬЯ АНАТОЛИЕВНА

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