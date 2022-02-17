Егор нуждается в реабилитации, чтобы догнать в развитии сверстников

Первые месяцы жизни очень повлияли на дальнейшую судьбу ребенка.

Лишь на шестой день жизнь Егора Сальникова едва не оборвалась. Малыша срочно госпитализировали с высокой температурой.

«Тогда диагностировали у малыша гнойный менингит и кровоизлияние в мозг, после этого Егор перестал реагировать на людей, не хотел есть, он даже не плакал... Потом было еще хуже: начались судороги, он впал в кому, его сердце остановилось. Целый месяц Егор провел в коме», — вспоминает мама Егора.

Время для семьи был очень тяжелым, а врачи искали причины такого состояния и обнаружили еще гидроцефалию, жидкость собиралась вокруг мозга малыша и давила на него. Поэтому Егор попал на операционный стол, а после этого таки пришел в себя.

«Нас наконец выписали домой, но на этом их страдания не закончились. Уже дома я заметила, что мой сын развивается не так, как другие дети. И чтобы это исправить, нужно проходить реабилитации. После них Егор уже хорошо держит головку, он стал активным, без остановки смеется, агукает и начинает ползать. Но ручки еще очень слабые», — рассказывает мама мальчика.

Чтобы дать малышу максимально возможное лечение, нужны средства, которых семья нет. Поэтому они возлагают надежду на неравнодушных людей, которые откликнутся на их просьбу, помочь собрать средства на дальнейшие реабилитации.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168755457339220 Сальникова Анна Витальевна

Ощадбанк 5167 4901 2055 2550 Сальникова Анна Витальевна