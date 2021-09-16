Егор несколько раз был в шаге от смерти, но малыш удивляет врачей своей борьбой

На все дальнейшее лечение нужно 70 000 евро.

Егор Чепурной страдает из-за опухоли в головке, которая поставила под угрозу не только зрение малыша, но и его жизнь.

За три месяца от рождения у мальчика начались проблемы со здоровьем, мама заметила, что один глаз сына значительно расширился. Неврологи сделали УЗИ и не заметили того, что на самом деле привело к следующему. И только через полтора месяца, когда ситуация осложнилась, ребенка направили на МРТ, где и обнаружили, что в мозге мальчика зреет опухоль. К тому времени малыш уже потерял зрение на левом глазу.

Ситуация была настолько критической, а малыш еще был настолько маленьким, что украинские медики констатировали, что помочь ребенку здесь не смогут. Поэтому семья начала искать спасения за рубежом.

Ребенка взяли на лечение в Риме

Только семья прибыла в клинику в Риме, состояние малыша стало критическим. «Егор начинает отекать и кричит. Его срочно забирают на операцию. И в реанимацию в критическом состоянии. Меня вызывают, чтобы я попрощалась. Егор был при смерти и до утра мог не дожить. На следующий день меня вызывают и сообщают, что если сейчас заберу Егора в Украину, они помогут с перелетом. Но я решила остаться до конца, потому что верила в силу к жизни Егорки», — рассказывает мама мальчика Наталия.

Мама не ошиблась, за несколько дней ребенка стабилизировали и провели в дальнейшем 10 операций. Кроме опухоли, у ребенка обнаружили кисты, было скопление жидкости вокруг мозга, жизнь ребенка была сплошным мучением. «Он блевал, судороги, терял сознание, отнимались конечности. Или не реагировал ни на звуки, ни на прикосновения. Ему ставили отдельно дренажи и шунты, которые забивались и все приходилось переделывать. За месяц бывал 4 раз в реанимации», — вспоминает мама.

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Но ни малыш, ни врачи не сдавались. Встал вопрос об операции, чтобы спасти ребенку глаза и взять часть опухоли на исследование. Такая операция длилась десять часов и не раз жизнь ребенка висела на волоске, но малыш справился и через несколько дней в реанимации, был переведен в палату.

«Егору хлопает в ладоши персонал, говорит: «Браво!». Ты — Супермен». Плакали все. Операция прошла успешно», — рассказывает мама.

Малыш проявляет небывалую жажду жизни

Егорка еще не раз оказывался под угрозой, ведь в палате малыша проявляли коронавирус, его организм негативно реагировал на определенные продукты. Но все это он одолел, и началась уже борьба с онкологами и опухолью зрительных путей и ее последствиями.

«В декабре 2020 наконец состоялась встреча с онкологами, сдали все необходимые анализы и МРТ. Отталкиваясь уже от этого результата, мы начали курс химии на 85 недель. 5 июня МРТ показала, что опухоль уменьшилась на 40%. Мы продолжили протокол. Еженедельно сдаем анализы и проходим осмотр у онколога. Так же регулярно консультации с неврологом, окулистом. С марта с нами стал заниматься физиотерапевт. Егор осваивает утраченные навыки после приступов судорог и длительных операций и лежания, слабость мышц. На данный момент у нас убрали зонд и с нами занимался диетолог, учили глотать и жевать пищу», — хвастается достижениями сына мама.

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Далее у ребенка еще год химиотерапии и дальнейшего лечения. Врачи даже дают шанс на то, что малыш снова будет видеть, но только на один глаз, но и этому родители рады. Все дальнейшее лечение сейчас полностью зависит от денег, которых в семье не хватает, поэтому они просят о помощи.

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ПриватБанк 4149 4991 1024 1872

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IBAN — UA743052990000026207890191486

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IBAN — UA683052990005168757414015364

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