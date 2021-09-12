Егорке нужна немедленная помощь

Ребенка ждут в Израиле

Врачи в Национальном институте рака помогают Мусийчук Егорке побороть опухоль, которая образовалась в его животе. Это так называемая ганглионейробластома — этим термином определяется новообразования, что поражает симпатичную нервную систему.

С апреля, когда мальчику поставили диагноз и до сих пор, он прошел уже 8 блоков химии. Несмотря на все страдания, которые пришлось пройти Егорке, этого оказалось недостаточно, чтобы побороть недуг, и все же состояние ребенка улучшилось.

«На сегодняшний день ребенок прошел 8 блоков химии, чувствует себя нормально, так как во время химии было трудно, ребенок не мог сам двигаться, приходилось передвигаться на коляске, но на сегодняшний день лучше, старается больше двигаться и быть активным», — рассказывают родные мальчика.

Украинские медики констатируют, что дальнейшее лечение должно быть более агрессивным, чтобы не дать шанса болезни прогрессировать. Родители боятся, что такое лечение малыш не выдержит, поэтому решили попросить помощи у израильских врачей. И там ребенка уже готовы принять на лечение.

«В Израиле считают, что есть все шансы на выздоровление. Сумма на лечение может составлять от 200 до 450 000 долларов, но сейчас нужно хотя бы 100 000, чтобы начать лечение», — говорят родные Егорки.

Реквизиты для помощи:

4441 1144 3132 5867 ГРН Мусийчук ЕГОР ИГОРЕВИЧ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку