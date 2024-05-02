Елена спасла тысячи жизней, а сейчас сама нуждается в помощи

Онколог Елена Шмыга с 30-летним стажем всю свою сознательную жизнь посвятила лечению людей от рака, много лет работала в Главном военном госпитале МОУ. Но онкология не обошла и ее саму – восемь лет назад у нее диагностировали рак молочной железы, уже сразу на 4 стадии.

"Семь лет я усердно лечилась, мой рак тоже вел себя довольно прилично — мы достигли согласия. Но через год после полномасштабного вторжения у меня — как и у многих моих пациентов — на фоне стресса началось прогрессирование. Поэтому за последний год я перенесла операцию, лучевую терапию, химиотерапию, гормонотерапию, радиохирургию на позвонки, гормонотерапию второй линии и снова химиотерапию — то есть, все возможное. Но, несмотря на все усилия, за последние два месяца на очередной линии терапии мое заболевание не только не успокоилось, но стремительно спрогрессировало. Теперь у меня поражена метастазами вся печень и большое количество костей. Я страдаю от хронической боли. Если не получить успешного лечения — счет идет на месяцы. В настоящее время Европейским Обществом Медицинской Онкологии (ESMO) для терапии именно такого типа рака молочной железы, как у меня, утвержден новый препарат, демонстрирующий хорошие результаты. В Украине этот препарат еще не зарегистрирован и приобрести его можно только за границей", — рассказывает Елена.

Все это время Елена лечилась в Украине и продолжала помогать преодоливать заболевание своим пациентам, несмотря на свою болезнь и состояние. "От начала вторжения и до ноября 2023 г. была единственным клиническим онкологом в нашей больнице. Но теперь сама нуждаюсь в помощи. Поехать на лечение за границу для меня сейчас не вариант, поскольку общей практикой других стран является выполнение всех обследований пациенту заново, что может занять до двух месяцев, а я не имею этого времени. Поэтому остается покупать препарат за границей за собственные средства и лечиться в Украине. Один курс лечения стоит до 20 тыс. дол. С первым курсом наши друзья и коллеги уже помогли, поэтому я смогла приступить к химиотерапии 24.04.24. И теперь – впервые за все годы, что болею – я обращаюсь к вам. Вы можете помочь попытаться спасти мою жизнь – буквально – и вместе с вами увидеть победу. Если сработает — нужно будет продолжать. Но до этого еще надо дожить.

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