"Еще один пример жестокости Кремля": в США отреагировали на удар по Львову

США будут и дальше поддерживать Украину, заверил Блинкен.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отреагировал на российский ракетный удар по Львову в ночь на 6 июля 2023 года, жертвами которого стали 10 человек.

Как отметил Блинкен в своем сообщении, "этот удар является еще одним примером жестокости Кремля".

"Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля, и именно поэтому поддержка защиты Украины от агрессии Кремля жизненно необходима", — подчеркнул он.

Он еще раз отметил непреклонность приверженности США Украине.

"Приверженность США к Украине непоколебима", — заявил он.

Что известно об атаке по Львову

В результате обстрела Львова в ночь на 6 июля погибли десять человек.

"Только что нашли десятое тело. Женщина. Сейчас спасатели освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-поисковая операция будет завершена", — написал городской голова Андрей Садовый.

Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины, 42 человека получили ранения.

"По состоянию на 6:00 на месте происшествия установлено, что в результате российского ракетного обстрела 10 человек погибли и 42 — получили ранения (из них три ребенка)", — говорится в сообщении МВД.

Как сообщили в Воздушных силах, украинская противовоздушная оборона смогла перехватить 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова. По словам официального представителя ведомства, ракеты "Калибр", выпущенные российской стороной, изначально были направлены в сторону Киева, но внезапно изменили курс. Они направлялись вдоль русла реки Днепр, чтобы обойти противовоздушную оборону.

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