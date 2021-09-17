Еще почти полтора миллиона нужны на спасение жизни Лили

Каждый месяц лечения ребенка стоит 15 000 долларов.

Лилия из Харькова сейчас проходит лечение в клинике Турции и семья ребенка просит помочь оплатить счета.

В августе родители Лили увидели у нее на темечке небольшую шишку, которая появилась внезапно. Обращение к врачам и его обследования показали, что это гематома. Однако назначенное лечение не сработало.

«Начали искать других специалистов, сделали КТ, и нейрохирург подтвердил, что это гематома. А поскольку она уже затвердела, предложил чистить. Почистили и готовились к выписке, как пришел результат гистологии — лимфобластная лимфома... и стало нечем дышать!» — вспоминает мама девочки.

Родители были настроены срочно вести ребенка на лечение за границу, заручились поддержкой друзей и коллег, собрали определенную часть средств и вылетели с Лилей в Турцию.

Как только ребенок прибыл, его госпитализировали. Пункция костного мозга показала, что у Лили уже 80 процентов бластов. Поэтому диагноз уточнили — острый лимфобластный лейкоз. И началось лечение.

«Лиля чувствует себя удовлетворительно, пьет химию в таблетках, плюс сопроводительно поддерживающие препараты! Я ей объясняю, что это только начало, впереди будет сложнее, но нам много помогают, мы справимся! Есть слабость, почти целые сутки капает поддерживающую капельницу, шнур длинный, может вставать, ходить рядом с кроватью. Отпускали подышать на улицу. С этой недели должны начать капать химию, за выходные катетер прижился. Очень скучает по дому и по друзьям и хочет пиццу, но ее нельзя», — рассказывает об этапе лечения, который сейчас проходит девочка, мама.

Несмотря на волнения за здоровье ребенка у родителей есть другая, не менее значительная забота — деньги, которые нужно заплатить за лечение. Для обычной семьи ежемесячно самостоятельно найти десятки тысяч долларов не по силам, они надеются на поддержку неравнодушных.

«За месяц терапии нужно уплатить 15 000$, а за 6 месячный курс — 75000$. Эта сумма неподъемная для нашей семьи. Я делаю все возможное, чтобы сохранить жизнь для моей Лилечки. Прошу вас, помогите сохранить жизнь моей дочери! Вместе мы сможем это !!!» — убеждена мама.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

ГРН 5168 7554 4117 8361

USD 4149 4993 7213 7842

ПАЛАМАРЧУК ИННА ЮРЬЕВНА

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