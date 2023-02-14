Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Правительство Финляндии еще не приняло окончательное решения касательно поставок Leopard.

Финляндия готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи. Сейчас продолжается интенсивная дискуссия о передаче танков для ВСУ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции в понедельник, 13 февраля.

"Правительство Финляндии еще не приняло окончательное решения о поставках Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями. Мы так или иначе будем частью этой инициативы, поэтому мы постоянно поддерживаем диалог с Германией, Польшей и другими странами", — заявил Хаависто.

Что будет содержать новый пакет помощи от Финляндии, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что финский президент Саули Ниинистё верит во вступление Финляндии и Швеции в НАТО в этом году.

Также ТСН.ua информировал, что Финляндия обсуждает создание танкового подразделения в Европе. Лидер страны объяснил, что недостаточно "взять один танк здесь, другой – там".

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