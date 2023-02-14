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Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
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Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Финляндии еще не приняло окончательное решения касательно поставок Leopard.

Финляндия готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи. Сейчас продолжается интенсивная дискуссия о передаче танков для ВСУ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции в понедельник, 13 февраля.

"Правительство Финляндии еще не приняло окончательное решения о поставках Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями. Мы так или иначе будем частью этой инициативы, поэтому мы постоянно поддерживаем диалог с Германией, Польшей и другими странами", — заявил Хаависто.

Что будет содержать новый пакет помощи от Финляндии, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что финский президент Саули Ниинистё верит во вступление Финляндии и Швеции в НАТО в этом году.

Также ТСН.ua информировал, что Финляндия обсуждает создание танкового подразделения в Европе. Лидер страны объяснил, что недостаточно "взять один танк здесь, другой – там".

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Дата публикации
Просмотры
187
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