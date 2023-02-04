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Франция и Италия весной передадут Украине современную противоракетную систему Mamba

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Франция и Италия весной передадут Украине современную противоракетную систему Mamba

Франция и Италия передадут Украине современную ЗРК / Фото: Министерство обороны Франции

Это оружие поможет спасти тысячи жизней от атак захватчиков, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Франция и Италия весной 2023 отправят в Украину противоракетную систему ЗРК SAMP/T с прозвищем Mamba. Она поможет более надежно защитить украинское небо.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в Twitter.

"Вместе с Гвидо Крозетто решили поставить в Украину ЗРК SAMP/T-MAMBA весной 2023 года. Эта система позволит защитить гражданское население и инфраструктуру от атак со стороны России, о необходимости чего отмечал Алексей Резников", — написал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил союзников за поддержку.

"Я очень благодарен своим коллегам Себастьяну Лекорню и Гвидо Крозетто, которые решили поставить ЗРК SAMP/T для ВСУ. Это поможет нам спасти тысячи жизней от атак российских террористов. Шаг за шагом мы закроем небо над Украиной".

Ранее мы сообщали, что Италия и Франция закупят 700 зенитных ракет для комплексов противовоздушной обороны SAMP-T, которые прибудут в Украину. В конце января министры обороны двух стран договорились закупить для Украины зенитные ракеты Aster-30 на сумму около 2 млрд. евро.

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Дата публикации
Просмотры
102
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