Франция и Италия весной передадут Украине современную противоракетную систему Mamba

Франция и Италия весной 2023 отправят в Украину противоракетную систему ЗРК SAMP/T с прозвищем Mamba. Она поможет более надежно защитить украинское небо.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в Twitter.

Также читайте Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar

"Вместе с Гвидо Крозетто решили поставить в Украину ЗРК SAMP/T-MAMBA весной 2023 года. Эта система позволит защитить гражданское население и инфраструктуру от атак со стороны России, о необходимости чего отмечал Алексей Резников", — написал он.

Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.



Семейный метод позволяет защищать население и внутренние гражданские силы, связанные с нападениями россиян, для того, чтобы улучшить интенсивность par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил союзников за поддержку.

"Я очень благодарен своим коллегам Себастьяну Лекорню и Гвидо Крозетто, которые решили поставить ЗРК SAMP/T для ВСУ. Это поможет нам спасти тысячи жизней от атак российских террористов. Шаг за шагом мы закроем небо над Украиной".

Я очень счастлива для моих друзей @SebLecornu @GuidoCrosetto, который пришел к утилизации SAMP/T air defense systems для #UAarmy.

Это будет помочь нам сохранить тысячи людей из русских terrorist attacks.

Step by step, we will close the sky over Ukraine.



pic.twitter.com/bkCEPQOSvD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023

Ранее мы сообщали, что Италия и Франция закупят 700 зенитных ракет для комплексов противовоздушной обороны SAMP-T, которые прибудут в Украину. В конце января министры обороны двух стран договорились закупить для Украины зенитные ракеты Aster-30 на сумму около 2 млрд. евро.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.