Германия пока не рассматривает предоставление Украине истребителей

В немецком МИД сообщили, что сейчас не ведут дебаты о самолетах для ВСУ.

Правительство Германии пока не рассматривает вопрос передачи истребителей для Украины.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок.

"Это не предмет наших дебатов", — отметила она в понедельник, 13 февраля, во время визита в Хельсинки.

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Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Украина не победит Россию без солидарности Запада. Также недавно мы сообщали, что Варшава может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29. Это возможно в рамках НАТО или более узкой коалиции.

Добавим, что после визита президента Зеленского в Британию премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие истребители Лондон потенциально может предоставить Украине.

Ряд стран НАТО не исключает передачу Украине западных самолетов, однако для этого должен быть создан альянс, как и в случае с танками. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 февраля, заявил, что даже в случае передачи Украине самолетов Альянс не будет участвовать в войне против России, но будет помогать ВСУ.

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