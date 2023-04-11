Германия предоставила новый пакет военной помощи для Украины

В него вошли бронемашины, дроны и не только.
В понедельник, 10 апреля, Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины.
Перечень техники и оружия для ВСУ опубликован на правительственном сайте ФРГ.
Европейское государство передаст Украине:
- 83,5 тысяч патронов калибра 40 мм;
- 60 грузовиков Zetros;
- 42 системы мобильных антенн;
- 34 дрона-разведчика;
- 4 инженерных бронированных машин DACHS.
Германия оказывает поддержку Украине, отправляя оборудование и вооружения, поступающие из поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых фондами Федерального правительства для развития потенциала безопасности.
Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1 к лету этого года. Об этом заявил и.о. министра обороны скандинавской страны Троэльс Лунд Поульсен.
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