Германия предоставила новый пакет военной помощи для Украины

В него вошли бронемашины, дроны и не только.

В понедельник, 10 апреля, Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины.

Перечень техники и оружия для ВСУ опубликован на правительственном сайте ФРГ.

Европейское государство передаст Украине:

83,5 тысяч патронов калибра 40 мм;

60 грузовиков Zetros;

42 системы мобильных антенн;

34 дрона-разведчика;

4 инженерных бронированных машин DACHS.

Германия оказывает поддержку Украине, отправляя оборудование и вооружения, поступающие из поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых фондами Федерального правительства для развития потенциала безопасности.

Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1 к лету этого года. Об этом заявил и.о. министра обороны скандинавской страны Троэльс Лунд Поульсен.