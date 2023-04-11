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Германия предоставила новый пакет военной помощи для Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
244
Время на прочтение
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Германия предоставила новый пакет военной помощи для Украины

В него вошли бронемашины, дроны и не только.

В понедельник, 10 апреля, Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины.

Перечень техники и оружия для ВСУ опубликован на правительственном сайте ФРГ.

Европейское государство передаст Украине:

  • 83,5 тысяч патронов калибра 40 мм;
  • 60 грузовиков Zetros;
  • 42 системы мобильных антенн;
  • 34 дрона-разведчика;
  • 4 инженерных бронированных машин DACHS.

Германия оказывает поддержку Украине, отправляя оборудование и вооружения, поступающие из поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых фондами Федерального правительства для развития потенциала безопасности.

Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1 к лету этого года. Об этом заявил и.о. министра обороны скандинавской страны Троэльс Лунд Поульсен.

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Дата публикации
Просмотры
244
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