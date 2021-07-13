Гигантская злокачественная опухоль вытеснила легкие 2-летней Николь: ребенку нужна немедленная помощь

Девочку готовы принять в испанской больнице.

Врачи, увидев рентгеновские снимки 2-летней Николь Данковой, сообщили родителям, что будь она старше — это был бы смертельный приговор, но наличие такого тяжелого диагноза у девочки не проявлялась совсем, пока состояние не стало критическим.

«К двум годам она ни разу не болела, пока в марте 2021 все началось с насморком, который перешел в кашель и через 3 недели после первых симптомов, 29 марта Николь попала в реанимацию с диагнозом — бактериальная пневмония. Ее сердце было смещено вправо и легкие были наполнены гноем приблизительно на 70-80%. При бактериальной пневмонии у пациента должна быть температура до 40 градусов, лейкоциты в анализе крови многократно должны превышать норму, и еще ряд показаний, но у Николь этого всего не было, и в течение трех недель с момента появления первых симптомов, кроме кашля и насморка, никаких других жалоб не было. Ее обычное состояние и ввело в заблуждение не только нас как родителей, но и в дальнейшем всех врачей», — рассказывает отец девочки Евгений.

Процес сжал легкие девочки, которые почти не было видно, ко всему же это повлияло и на размещение сердца. «На рентгеновских снимках хорошо видно, состояние ее легких и просматриваются тени сердца. Врачи сказали, что с такими снимками в совершеннолетнего человека, не было бы шансов выжить. В свою очередь они объясняли, что у детей компенсаторные возможности непредсказуемы, и дети с такими ситуация справляются», — добавляет мужчина.

Ребенок провел в больнице несколько недель и пневмонию удалось преодолеть, однако через несколько недель оказалось, что легкое ребенка не раскрылась, состояние как раз еще более ухудшилось "На рентгенснимках, состояние грудной клетки выглядел еще страшнее, чем в марте. Нас как родителей и врачей поражало то, что организм Николь очень адаптировано и достаточно спокойно чувствовал себя с такими страшными снимками. В результате снова реанимация, снова дренирование легких, скачали около 380 мл жидкости», — вспоминает с болью отец девочки.

Далее врачи начали искать причины, вызывающие у ребенка такое состояние и не могли поверить в возможность того, что показали результаты исследования. Менее чем за месяц у ребенка выросла огромная опухоль, которая занимала почти всю грудную клетку крохи, органы средостения были значительно смещены вправо, сердце было искажено.

«В данный момент мы поняли, что в Одессе нам уже не смогут помочь, надо забрать нашу девочку в Киев, так как ее состояние с каждым днем ​​ухудшалось, ей становилось сложнее дышать, она уже около месяца дышала одним легким на тот момент, и врачи начали подозревать самое страшное, что может быть — онкологию. 17 мая мы добрались до Института Рака в Киеве, за два дня успешно прошла операция по полному удалению опухоли, из плевральной полости левого легкого. Так как состояние Николь было критическим, операция была вынужденной мерой и единственным шансом на жизнь», — констатирует отец Николь.

Критическая операция для ребенка была успешной. «Такая опухоль, как у нашей девочки, считается неоперабельной, в подобных случаях сначала с помощью химиотерапии в комбинации с лучевой терапией пытаются уменьшить размер опухоли и только после этого врачи идут на операцию, так как компрессия в грудной клетке чрезмерная, и опасно даже вводить анестезию, так как все мышцы организма расслабляются и это может привести к необратимому повреждению жизненно важных органов грудной клетки, не говоря уже о значительно смещенном сердце, нельзя удалить опухоль полностью, и убрать компрессию в один момент, так как сердце должно постепенно, безопасно возвращаться в свое исходное положение. Перед операцией врачи нас готовили к тому, что ампутация легко будет неизбежной, так как больше месяца левое легкое тотально было сжато, и вероятность того, что оно еще в рабочем состоянии — чрезвычайно низкая. Однако, как только удалили опухоль, легкое сразу начало раскрываться, наша любимая девочка смогла пережить эту тяжелую операцию, для нас было большой победой и моментом несоразмерной счастье», — рассказывает отец.

Но оказалось, что это испытание для девочки еще не финальное, ведь исследования опухоли показало, что она злокачественная. «Опять мы столкнулись с тем, что врачи и лаборатории никак не могли поставить точный диагноз, так как вид опухоли — эмбриональная рабдомиосаркома, не может образоваться из легкого, этот вид опухоли возрастает из мышечных тканей, которые в легком просто нет», — в отчаянии говорит Евгений.

Даже несмотря на это, ребенку начали проводить курс химиотерапии. А пока частная лаборатория исследовала опухоль, чтобы окончательно узнать, с чем имеют дело. Был поставлен диагноз — плевропульмональная бластома (тип III). «Консилиум в составе лучших детских онкологов Украины, абсолютно согласились с результатом лаборатории. На вопрос о том, почему были такие трудности с постановкой диагноза, мне был дан ответ, что данное заболевание очень редкое и наш случай второй в Украине за все время», — добавляет мужчина.

Родители решили связаться с врачами, которые имеют больше опыта в лечении таких видов опухолей. Испанские медики готовы взять девочку на лечение, но цена их услуг составляет несколько сотен тысяч евро.

«За успешное лечение нашей любимой и единственной дочери готовы побороться, но нам необходима финансовая поддержка для поездки на лечение за границу. Просим вас поддержки и любой вид помощи, которая возможна», — просит мужчина.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК

5169 3600 1078 1536 ГРН

UA433052990000026206903456343 (IBAN)

5169 3600 1078 1551 EUR

UA553052990000026205903456355 (IBAN)

5169 3600 1078 1544 USD

UA273052990000026200903456350 (IBAN)

Данкова Екатерина Валентиновна (мама)

Dankova Kateryna

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Монобанк

4441 1144 5309 9739 ГРН

Данков Евгений Красимирович (папа)

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