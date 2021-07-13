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Гигантская злокачественная опухоль вытеснила легкие 2-летней Николь: ребенку нужна немедленная помощь

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Гигантская злокачественная опухоль вытеснила легкие 2-летней Николь: ребенку нужна немедленная помощь

Девочку готовы принять в испанской больнице.

Врачи, увидев рентгеновские снимки 2-летней Николь Данковой, сообщили родителям, что будь она старше — это был бы смертельный приговор, но наличие такого тяжелого диагноза у девочки не проявлялась совсем, пока состояние не стало критическим.

«К двум годам она ни разу не болела, пока в марте 2021 все началось с насморком, который перешел в кашель и через 3 недели после первых симптомов, 29 марта Николь попала в реанимацию с диагнозом — бактериальная пневмония. Ее сердце было смещено вправо и легкие были наполнены гноем приблизительно на 70-80%. При бактериальной пневмонии у пациента должна быть температура до 40 градусов, лейкоциты в анализе крови многократно должны превышать норму, и еще ряд показаний, но у Николь этого всего не было, и в течение трех недель с момента появления первых симптомов, кроме кашля и насморка, никаких других жалоб не было. Ее обычное состояние и ввело в заблуждение не только нас как родителей, но и в дальнейшем всех врачей», — рассказывает отец девочки Евгений.

Процес сжал легкие девочки, которые почти не было видно, ко всему же это повлияло и на размещение сердца. «На рентгеновских снимках хорошо видно, состояние ее легких и просматриваются тени сердца. Врачи сказали, что с такими снимками в совершеннолетнего человека, не было бы шансов выжить. В свою очередь они объясняли, что у детей компенсаторные возможности непредсказуемы, и дети с такими ситуация справляются», — добавляет мужчина.

Ребенок провел в больнице несколько недель и пневмонию удалось преодолеть, однако через несколько недель оказалось, что легкое ребенка не раскрылась, состояние как раз еще более ухудшилось "На рентгенснимках, состояние грудной клетки выглядел еще страшнее, чем в марте. Нас как родителей и врачей поражало то, что организм Николь очень адаптировано и достаточно спокойно чувствовал себя с такими страшными снимками. В результате снова реанимация, снова дренирование легких, скачали около 380 мл жидкости», — вспоминает с болью отец девочки.

Далее врачи начали искать причины, вызывающие у ребенка такое состояние и не могли поверить в возможность того, что показали результаты исследования. Менее чем за месяц у ребенка выросла огромная опухоль, которая занимала почти всю грудную клетку крохи, органы средостения были значительно смещены вправо, сердце было искажено.

«В данный момент мы поняли, что в Одессе нам уже не смогут помочь, надо забрать нашу девочку в Киев, так как ее состояние с каждым днем ​​ухудшалось, ей становилось сложнее дышать, она уже около месяца дышала одним легким на тот момент, и врачи начали подозревать самое страшное, что может быть — онкологию. 17 мая мы добрались до Института Рака в Киеве, за два дня успешно прошла операция по полному удалению опухоли, из плевральной полости левого легкого. Так как состояние Николь было критическим, операция была вынужденной мерой и единственным шансом на жизнь», — констатирует отец Николь.

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Критическая операция для ребенка была успешной. «Такая опухоль, как у нашей девочки, считается неоперабельной, в подобных случаях сначала с помощью химиотерапии в комбинации с лучевой терапией пытаются уменьшить размер опухоли и только после этого врачи идут на операцию, так как компрессия в грудной клетке чрезмерная, и опасно даже вводить анестезию, так как все мышцы организма расслабляются и это может привести к необратимому повреждению жизненно важных органов грудной клетки, не говоря уже о значительно смещенном сердце, нельзя удалить опухоль полностью, и убрать компрессию в один момент, так как сердце должно постепенно, безопасно возвращаться в свое исходное положение. Перед операцией врачи нас готовили к тому, что ампутация легко будет неизбежной, так как больше месяца левое легкое тотально было сжато, и вероятность того, что оно еще в рабочем состоянии — чрезвычайно низкая. Однако, как только удалили опухоль, легкое сразу начало раскрываться, наша любимая девочка смогла пережить эту тяжелую операцию, для нас было большой победой и моментом несоразмерной счастье», — рассказывает отец.

Но оказалось, что это испытание для девочки еще не финальное, ведь исследования опухоли показало, что она злокачественная. «Опять мы столкнулись с тем, что врачи и лаборатории никак не могли поставить точный диагноз, так как вид опухоли — эмбриональная рабдомиосаркома, не может образоваться из легкого, этот вид опухоли возрастает из мышечных тканей, которые в легком просто нет», — в отчаянии говорит Евгений.

Даже несмотря на это, ребенку начали проводить курс химиотерапии. А пока частная лаборатория исследовала опухоль, чтобы окончательно узнать, с чем имеют дело. Был поставлен диагноз — плевропульмональная бластома (тип III). «Консилиум в составе лучших детских онкологов Украины, абсолютно согласились с результатом лаборатории. На вопрос о том, почему были такие трудности с постановкой диагноза, мне был дан ответ, что данное заболевание очень редкое и наш случай второй в Украине за все время», — добавляет мужчина.

Родители решили связаться с врачами, которые имеют больше опыта в лечении таких видов опухолей. Испанские медики готовы взять девочку на лечение, но цена их услуг составляет несколько сотен тысяч евро.

«За успешное лечение нашей любимой и единственной дочери готовы побороться, но нам необходима финансовая поддержка для поездки на лечение за границу. Просим вас поддержки и любой вид помощи, которая возможна», — просит мужчина.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК

5169 3600 1078 1536 ГРН

UA433052990000026206903456343 (IBAN)

5169 3600 1078 1551 EUR

UA553052990000026205903456355 (IBAN)

5169 3600 1078 1544 USD

UA273052990000026200903456350 (IBAN)

Данкова Екатерина Валентиновна (мама)

Dankova Kateryna

Монобанк

4441 1144 5309 9739 ГРН

Данков Евгений Красимирович (папа)