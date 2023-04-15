Государства G7 предоставят Украине помощь на сумму более 5 миллиардов долларов – Кабмин

Кроме финансирования от G7, Украина получит дополнительную помощь по меньшей мере еще восьми стран.

Государства Большой Семерки пообещали предоставить Украине финансовую помощь на сумму более 5 миллиардов долларов. Среди стран, которые согласились предоставить дополнительные средства – Великобритания, Германия и Франция.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов. В частности, договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией", — отметил глава правительства.

Кроме этого, в течение следующих шести лет Швейцария выделит Украине 1,9 миллиарда долларов. Специальный фонд касательно помощи Украине создает также Дания, планируя наполнить его 1 миллиардом евро. Дополнительную поддержку окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия и Нидерланды, подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Соединенные Штаты вводят новые санкции против РФ. Они будут коснутся более 120 компаний и физических лиц, связанных, в частности, с "Росатомом".

Читайте также: