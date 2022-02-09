Илью ждет тяжелое лечение, чтобы преодолеть рецидив онкологии

Ребенка спасают врачи в Днепре.

Тяжелое заболевание у Ильи проявилось симптомами ОРВИ, но температура почти не спадала, разные больницы и изменение трех антибиотиков не давали ребенку улучшения, поэтому его направили в областную больницу, там и обнаружили изменения в крови, которые свидетельствовали об онкологии.

«Сделали КТ, рулевую и люмбальную пункцию и биопсию лимфоузла в брюшной полости, и уже по гистологическому исследованию обнаружили, что это злокачественное заболевание лимфоузлов – Лимфома Ходжкина 4 стадия», — рассказывает мама малыша.

Восемь долгих и тяжелых месяцев понадобилось, чтобы ребенок получил ремиссию. Но она продолжалась недолго – в конце 2021 года у ребенка снова появились симптомы ОРВИ, новое лечение, которое не давало результатов, и малыша снова госпитализировали для нового обследования. И самые плохие опасения подтвердились.

«Показатели анализов были в норме, а вот УЗИ брюшной полости показало увеличенные лимфоузлы, на КТ подтвердили. Поэтому нас положили в гематологическое отделение и произвести повторную биопсию. И, к сожалению, подозрения на рецидив подтвердились», — с сожалением рассказывает мама.

Что ни день то хуже Лейкоциты упали еще больше, с 0.64 до 0.09((( С одной стороны это хорошо ,это означает действующая химия ,а... Опубликовано Лилией ДжершВоскресенье, 6 февраля 2022 г.

Сейчас Илья снова на лечении, ему рекомендована высокодозная химия и трансплантации столовых клеток.

«Это лечение для него будет чрезвычайно тяжелым, так как мы недавно закончили лечение и его организм не успел восстановиться, а также у нас есть 2 сопутствующих заболеваний, которые значительно осложняют лечение. Сыну рекомендовано 2 блока противорецидивной химии и пересадка стволовых клеток. Химию мы проходим в Днепре, уже с 26.01 мы начали лечение. А вот пересадку будут делать в Киеве. Впереди у нас долгое лечение, множество обследований, анализов, которые делают только в частных лабораториях, которые стоят очень дорого», — рассказывает мама Ильи и просит каждого, кто может, помочь финансово в лечении их маленького сына.

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Щир Лиля