Иран планирует поставлять России еще и баллистические ракеты, Израиль готов предоставить помощь Украине

Пока в Европе рассуждают о санкциях, на фоне сообщений о поставках баллистических ракет со своей позицией, похоже, определился Израиль.

Ограничиваться дронами не планирует – Иран усиливает поставки оружия России и речь уже не о беспилотниках, а о баллистических ракетах. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на представителей служб безопасности США и союзников.

Несмотря на десятки сбитых иранских беспилотников, неуклюже замаскированных русской надписью "Герань-2" — Тегеран упорно отрицает поставки оружия Москве. Обсуждать, как отреагировать на иранские беспилотники, используемые Москва уже неделями, в Брюсселе планируют только сегодня. С участием главы украинского МИД. "Мы будем искать конкретные доказательства участия, которое Иран решительно, решительно возражает. Ну, увидим. Давайте посмотрим, какая есть информация", — заявляет Жозеп Борель.

Пока европейские чиновники говорят о беспилотниках, Тегеран подготовил Москве дополнительный подарок, по сообщению издания Washington Post, речь идет уже о поставках баллистических ракет. Их дальность составляет 300 и 700 километров. Условия поставки обсуждали в Москве еще в середине сентября, это может стать первой поставкой таких ракет в страну-агрессорку с начала войны — Россия отчаянно ищет оружие, которое не может производить из-за санкций, по своим друзьям.

Впрочем, добиться от своего союзника столь желанного признания аннексии украинских территорий Путину пока не удалось. Итак, Киев официально имеет повод снизить дипломатические отношения, но не разрывать их, говорит директор Института ближневосточных исследований. "Если Иран этих шагов не сделает, то очевидно, и разрывать дипломатические отношения пока не нужно, но ввести санкции, призвать ввести санкции и действовать на предубеждения на всех международных площадках — мы должны", — рассказывает Игорь Семиволос.

Среди таких действий глава Центра ближневосточных исследований называет созыв по просьбе нашего государства Совета Безопасности ООН и продвижение дальнейших ограничений. Санкции против Ирана были смягчены в рамках ядерного соглашения 2015 года, когда Тегеран вызвался ограничить свои ядерные разработки, а Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия постепенно снимать экономические ограничения. В конце концов, соглашение потерпело крах, однако это время было использовано для перевооружения, последствия которого мы видим уже в своем небе. "Я думаю, что ядерное соглашение 2015 года дало возможность Ирану осуществить именно это перевооружение, и запустить санкционистские программы, и собственно это прямое следствие ядерного соглашения", — добавляет Семиволос.

Пока в Европе рассуждают о санкциях, на фоне сообщений о поставках баллистических ракет со своей позицией, похоже, определился Израиль. "Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора Украине получить военную помощь, как ее оказывают США и страны НАТО", — отметил израильский министр.

У Израиля есть средства для борьбы с иранскими дронами, отмечает наш посол в стране. Киев призывает поделиться ими, чтобы уберечь жизнь.

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